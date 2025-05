Complexe résidentiel New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE

Veuillez trouver ici l'occasion unique de faire partie du merveilleux projet résidentiel - Belgrove Residences. Le bâtiment de 26 étages avec la façade raffinée propose des appartements avec 1-3 chambres. Les normes de qualité européennes et les solutions d'ingénierie garantissent durabilité et confort à grande échelle. Les fenêtres à plafond dans les résidences remplissent d'espace avec lumière naturelle une atmosphère chaleureuse et confortable pour la vie et la détente.

Les espaces de vie et de restauration dans les résidences Belgrove sont conçus avec un accent sur le confort et l'espace, créant les conditions idéales pour la détente et le divertissement. Les cuisines se distinguent par un design élégant et laconique, combinant fonctionnalité et esthétique. Les placards spacieux et les finitions haut de gamme offrent un processus de cuisson agréable. Les chambres deviennent une retraite tranquille, où le confort et la tranquillité prévalent. Des dressings modernes et une décoration exquise créent l'atmosphère chaleureuse, offrant aux résidents la possibilité de se détendre et de recharger les batteries. Les salles de bains sont soigneusement conçues : sanitaires modernes, matériaux de haute qualité, aménagement spacieux et finition élégante.

Le complexe résidentiel est enterré dans la verdure des parcs équipés et offre à ses résidents les possibilités d'activités et de style de vie harmonieux: salles de fitness, piscines de luxe, sentiers de jogging et une salle de sport avec des équipements modernes. Chaque élément du projet est pensé au dernier détail pour fournir aux résidents des sentiments indescriptibles de confort et de courtoisie.

Caractéristiques

piscines

Salle de sport

centre de fitness

jogging et pistes cyclables

aire de jeux pour enfants

de nombreux parcs

Sécurité 24 heures sur 24

cinéma en plein air

parc pour animaux de compagnie

sauna et bain de vapeur

Espace barbecue

espace yoga

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est bien située:

• Aéroport Int. de Dubaï – 9 minutes

• Dubai Mall – 10 minutes

• Burj Khalifa – 10 minutes

• Course Meydan – 12 minutes

• Musée de l'avenir – 15 minutes

• Burj Al Arab – 22 minutes

• Plage Jumeirah – 22 minutes

• Palm Jumeirah – 28 minutes