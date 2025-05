Complexe résidentiel Premier residential complex The Orchard Place in Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

La place Orchard est l'épitome de la vie contemporaine au cœur d'un des quartiers les plus recherchés de Dubaï, Jumeirah Village Circle. Le complexe allie harmonieusement le dynamisme de la métropole à l'intimité, offrant aux résidents une oasis tranquille au milieu d'une ville en développement rapide. Le projet comprend deux tours impressionnantes de 23 et 30 étages de haut. Des studios confortables et des appartements spacieux de 1 à 2 chambres sont disponibles à l'achat.

Le projet a un certain nombre de fonctionnalités modernes et pratiques. Il y a une salle de sport équipée de machines d'exercice modernes et de salles de fitness, qui vous permet de rester en forme dans des conditions confortables. Pour les amateurs de yoga et de méditation, il y a une terrasse panoramique, qui offre la possibilité de pratiquer dans l'air frais avec une belle vue. Pour ceux qui apprécient la relaxation et la santé, il y a des saunas à vapeur, vous permettant de vous détendre et de récupérer après un entraînement ou une journée active. Le territoire du projet dispose de piscines séparées pour adultes et enfants, ce qui assure confort et sécurité pour toute la famille. Pour les barbecues et les événements communs confortables, il ya des zones spécialement équipées où vous pouvez profiter de la nourriture délicieuse et une atmosphère agréable en compagnie des amis et de la famille. Les amateurs de loisirs actifs trouveront quelque chose à faire sur le padel court, ce qui rend le projet attrayant pour les fans de ce sport dynamique. Pour les réunions d'affaires et les différents événements, il y a un espace spacieux spécialement équipé, équipé de tout le nécessaire pour l'organisation réussie de conférences, séminaires et événements d'entreprise. Les espaces pour enfants comprennent des terrains de jeux intérieurs et extérieurs, ce qui assure un temps confortable et sécuritaire pour les enfants et les adolescents, et crée également des conditions pour leur développement actif et leur divertissement. Toutes ces commodités font du projet un complexe moderne axé sur le confort, la santé et le style de vie actif de ses résidents.

Caractéristiques des appartements

Chaque détail est soigneusement pensé: cuisines ouvertes et semi-fermées, balcons et terrasses, placards spacieux et placards intégrés, buanderie, salles de bains combinées. Les intérieurs sont décorés avec une attention particulière au détail, en utilisant des matériaux naturels et nobles de grandes marques mondiales. Le design crée une atmosphère de convivialité, d'équilibre et de sophistication, idéale pour vivre et se détendre.

Emplacement et infrastructure à proximité

De The Orchard Place il faut environ 23 minutes pour conduire à Dubai Mall, 17 minutes pour Palm Jumeirah, 18 minutes pour Burj Al Arab et 22 minutes pour The Walk JBR.