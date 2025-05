Complexe résidentiel Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE

Bienvenue à Trafford Résidences, un lieu où la modernité et le confort fusionnent en une harmonie. Ce prestigieux projet résidentiel est situé au cœur de Dubaï-Sud. Le bâtiment du complexe impressionne par son architecture et offre aux résidents un espace de vie luxueux et confortable. Chaque coin ici est créé avec attention au détail. Sur le toit du complexe il y a différents terrains de sport, où vous pouvez passer activement du temps avec vos amis et votre famille. Basketball, badminton et courts de basketball sont des endroits idéaux pour rester en forme et rivaliser. Il y a aussi des tables de tennis de table, où vous pouvez passer du temps à jouer et à vous amuser. Pour ceux qui cherchent l'harmonie et la paix, il y a un jardin zen et un espace pour le yoga. Ce sont des lieux idéaux pour la méditation et la pratique, où vous pouvez vous détendre et recharger vos batteries, profiter de l'atmosphère de calme et de beauté. Un plaisir particulier est le cinéma en plein air, où vous pouvez vous réunir avec des proches et regarder vos films préférés sous le ciel étoilé. Pour les amateurs de barbecue, il y a des zones spécialement équipées où vous pouvez faire un pique-nique et passer du temps en compagnie agréable. Dans le complexe, vous trouverez une magnifique piscine où vous pourrez vous rafraîchir par une journée chaude, et pour les enfants, il y a une piscine séparée où ils peuvent jouer heureux et en toute sécurité dans l'eau. Un centre de fitness moderne et équipé vous permettra de maintenir une excellente forme physique. Aussi sur le territoire du complexe il ya des terrains de jeux où les enfants peuvent s'amuser et se faire de nouveaux amis.

Possibilités supplémentaires

Plan d'installation (50/50):

10% - lors de la réservation

10% - à la signature du contrat d'achat et de vente

5% - après 4 mois

5% - après 8 mois

20 % après l'exécution du projet (Q4 2025)

50% - mensuel 2% pendant 2 ans après l'exécution du projet

Caractéristiques des appartements

Les intérieurs sont conçus en palettes monochromatiques et pastel, qui créent une atmosphère de calme et de confort. Ici vous pouvez profiter d'un design impeccable qui répond aux normes les plus élevées. Les cuisines sont équipées d'appareils ménagers modernes de CM Kitchen, qui sont non seulement une décoration, mais aussi transformer le processus de cuisson en un véritable plaisir. Vous disposerez d'un four, d'un micro-ondes, d'une hotte, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, d'un lave-linge et d'un kit de cuisine de la marque Sicilia. Les salles de bains sont équipées d'exquise jaquart sanitaire, qui fournit fonctionnalité et style. La cloison en verre donne l'espace léger et augmente visuellement la zone. Un rail de serviette chauffé intégré au mur et un lavabo en céramique blanche complètent l'atmosphère de confort, et un miroir avec éclairage LED intégré crée un éclairage doux.

Cour de basketball

Badminton et terrains de pickleball

Tennis de table

Jardin Zen

Espace yoga

Cinéma en plein air

Piscines pour adultes et enfants

Gymnase

Aires de jeux pour enfants

Zones de barbecue

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Dubai South est un développement mixte où les habitations, le commerce et l'infrastructure coexistent en harmonie. Il façonne une nouvelle ère à Dubaï paysage architectural, basé sur les principes du développement durable et des technologies innovantes. Trafford Residences s'inscrit parfaitement dans ce concept, offrant à ses résidents tous les avantages de vivre dans une région aussi prometteuse. Le complexe est situé à proximité des principales artères de transport, rendant le voyage autour de la ville facile et pratique. Dubaï Sud dispose d'un réseau bien développé de routes et de transports en commun, offrant un accès facile aux centres d'affaires et aux zones de divertissement. De plus, cette région offre de nombreuses possibilités de loisirs et de divertissements actifs. Ici vous trouverez des parcs, terrains de sport, centres commerciaux et restaurants, ce qui crée une atmosphère unique pour vivre et travailler.