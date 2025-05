Complexe résidentiel New Al Haseen 3 Residence with a swimming pool and a gym, Dubai Industrial City, Dubai, UAE

Al Haseen 3 est un complexe résidentiel exclusif, qui propose des studios et des appartements raffinés avec 1-2 chambres et des intérieurs spacieux. la combinaison unique de confort urbain et d'atmosphère isolée vous attend ici.

Les résidents du complexe ont accès aux équipements, qui rendent la vie quotidienne vraiment confortable. La salle de gym moderne inspire aux activités, et la piscine aidera à se détendre après une journée chargée. Il y a des aires de jeux pour enfants, où les enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. Le parking souterrain assure confort et sécurité pour votre voiture.

Équipements:

piscine

Salle de sport

Sécurité 24 heures sur 24

air conditionné central

Salle de banquet

aire de jeux pour enfants

Achèvement - 2ème trimestre de 2026.

Plan de paiement: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40.

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine inclus

Avantages

L'investissement dans Al Haseen 3 est la garantie d'un rendement élevé et d'une croissance durable des coûts immobiliers. L'emplacement stratégique dans l'une des zones les plus prometteuses de Dubaï fait de ce projet l'occasion idéale d'investir. Le programme 10 sur 10 offre des conditions uniques : un revenu garanti, aucun service de location et une option de rachat pratique, qui rendent l'achat de biens immobiliers dans le complexe sans précédent bénéfique.

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé à Dubai Industrial City, le projet devient le choix idéal pour ceux qui veulent vivre près des centres d'affaires, mais pour profiter du silence et de la tranquillité en même temps. Cette zone en développement dynamique offre les meilleures conditions pour l'équilibre entre travail et vie privée. Les espaces verts, les zones de marche paysagées et les infrastructures bien développées en font non seulement un lieu de vie, mais aussi la véritable oasis de convivialité et de luxe au cœur de la ville.