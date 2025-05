Complexe résidentiel New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE

19 Riviera Lagoon est un projet résidentiel unique, groupe de villas de luxe, situé au cœur de l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. Imaginez l'endroit idéal où le luxe rencontre la sérénité, et le confort rencontre l'élégance. Chaque villa est conçue avec une sophistication spéciale et une référence aux détails, qui en font de véritables chefs-d'œuvre d'architecture. Les célèbres architectes La Casa sont responsables de ce projet. Ils ont créé des intérieurs élégants et modernes. Totalement, il est prévu de construire 19 villas séparées avec 5-7 chambres. La maison idéale devrait être non seulement élégante, mais aussi pratique. Les résidents pourront choisir une large gamme de finitions intérieures, y compris un décor élégant de la marque Versace italienne ou un style Riviera raffiné dans des tons gris et beige.

S'attendre à un maximum de confort avec des avantages qui incluent un garage souterrain privé pour 12 voitures, deux chambres principales, deux piscines, des cuisines et des espaces de salon idéal pour les courts et les événements familiaux. De plus, chaque villa dispose de placards, salles de bains, coffres-forts privés, ascenseurs et jardins d'hiver.

Caractéristiques:

aire de jeux pour enfants dans le parc

Ébénisterie italienne

piscine

ascenseurs

large choix de finition

sécurité/stockage pour les collections coûteuses

garage pour 12 voitures

Tranches (50/50):

10% - acompte (réservation)

10% - dans les 30 jours suivant la réservation

5% - dans les 5 mois suivant la réservation

5% - dans les 9 mois suivant la réservation

5% - dans les 13 mois suivant la réservation

5% - dans les 17 mois suivant la réservation

5% - dans les 21 mois suivant la réservation

5% - dans les 25 mois suivant la réservation

50 % - achèvement (4e trimestre de 2026).

Emplacement et infrastructure à proximité

Cet endroit est idéal pour ceux qui cherchent un équilibre entre la vie urbaine et la beauté naturelle - des parcs paysagers et des terrains de jeux pour enfants vous attendent :