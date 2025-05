Complexe résidentiel Furnished villa R9 Mansion with a swimming pool and a garden, Al Barari, Dubai, UAE

Bienvenue dans le monde du luxe exceptionnel et de la sophistication - R9 Mansion villa, qui éblouit par sa splendeur et son élégance. Les fenêtres au plafond créent l'harmonie entre l'intérieur et la nature, en remplissant les chambres de lumière naturelle douce. Les chambres sont décorées dans des couleurs chaudes. La résidence comprend deux étages spacieux, composé de 5 chambres de luxe et de nombreux salons, chacun d'entre eux est créé pour vivre confortablement et des réunions avec vos proches.

Chaque élément de l'intérieur a été soigneusement sélectionné pour créer l'atmosphère confortable. Il y a les meubles bu les principales marques, telles que Minotti, Fendi, Poliform, Meridiani, B&B Italia et Ligne Roset. Poggenpohl armoire de cuisine et les appareils Gaggenau - tous ces assurer non seulement le style, mais aussi la fonctionnalité. Les luminaires de marques célèbres comme Flos et Paolo Castelli créent l'atmosphère unique dans chaque pièce, et le sol en marbre de Calacatta Oro, Nero Marquina et le bois donnent à votre maison un charme inégalé. Les murs sont faits du marbre classique italien de couleur blanche délicate avec des stries dorées et pâles Calacatta Gold, et chêne clair.

C'est le territoire du domaine, il y a un merveilleux jardin, des salles à manger élégantes et un bar élégant. La place centrale est occupée par la splendide piscine, qui est le cadre idéal pour la vie idyllique en plein air.

R9 Mansion est un endroit où le luxe et le confort deviennent une partie de la vie quotidienne. Laissez-vous immerger dans le monde, où chaque jour devient un festin, et une maison - le reflet réel de votre style et de votre individualité.

Caractéristiques

jardin

barre

piscine

domaine entièrement meublé

meubles, matériaux de finition, et appareils des célèbres marques

Installations et équipement dans la maison

Villa entièrement meublée, appareils Gaggenau.

Emplacement et infrastructure à proximité

Al Barari est célèbre pour ses espaces verts, ses paysages pittoresques, créant l'atmosphère harmonieuse pour la vie. La région offre un hébergement dans des villas et appartements élégants, qui sont remarquables pour un haut niveau de confort et de design moderne. À Al Barari, il existe un concept de vie en harmonie avec la nature, et une grande attention est accordée aux soins environnementaux. L'accent est également mis sur l'aménagement paysager : il y a des jardins luxuriants, des étangs et des sentiers pédestres, qui sont idéaux pour les loisirs et les promenades en plein air.

Al Barari offre également différentes commodités, y compris des centres de fitness, des salons de spa, des restaurants, rendant la vie quotidienne des résidents encore plus confortable. La sécurité est également à un niveau élevé, et l'infrastructure de la zone assure un accès facile aux principales autoroutes de Dubaï. En outre, Al Barari est situé à proximité du centre-ville, permettant aux résidents de profiter de l'isolement, en restant à distance de marche de toutes les installations urbaines et de divertissement.