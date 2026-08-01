Appartement dans un nouvel immeuble Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe est un remarquable projet résidentiel situé sur la rive asiatique d'Istanbul, dans le quartier de Maltepe – Esenkent. Le projet s'étend sur une superficie de 26 000 m² et comprend plus de 780 logements répartis dans neuf immeubles résidentiels, dont beaucoup offrent une vue panoramique sur la mer de Marmara et les Îles des Princes.
Dünya Şehir Maltepe associe une architecture élégante à des équipements de grande qualité, comprenant des piscines, de vastes espaces verts paysagers et un centre commercial intégré. Grâce à sa proximité avec le métro et à une livraison prévue en 2025, ce projet constitue un excellent choix aussi bien pour les familles que pour les investisseurs.
Les 10 principaux avantages de Dünya Şehir Maltepe
Emplacement privilégié – Situé directement à proximité de l'autoroute E-5 et de la station de métro Esenkent.
Vue sur la mer et les Îles des Princes – Les appartements situés aux étages supérieurs bénéficient d'une vue panoramique sur la mer de Marmara et les îles.
Large choix d'appartements – Configurations allant de 1+1 à 4+1, adaptées aux célibataires, aux couples et aux familles.
Vastes espaces verts – 15 500 m² de jardins paysagers, d'allées piétonnes et d'espaces de détente.
Centre commercial intégré – 13 500 m² de surfaces commerciales avec cafés, boutiques et enseignes renommées.
Équipements complets – Piscines intérieure et extérieure, salle de sport, sauna et hammam turc.
Architecture élégante – Design contemporain avec des plans d'appartements fonctionnels.
Sécurité maximale – Surveillance 24h/24 et 7j/7, vidéosurveillance et systèmes d'accès privés.
Technologies modernes – Parking couvert et systèmes Smart Home disponibles dans certains appartements.
Livraison dans les délais – Remise des logements prévue entre mai et décembre 2025.