Appartement dans un nouvel immeuble Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe est un remarquable projet résidentiel situé sur la rive asiatique d'Istanbul, dans le quartier de Maltepe – Esenkent. Le projet s'étend sur une superficie de 26 000 m² et comprend plus de 780 logements répartis dans neuf immeubles résidentiels, dont beaucoup offrent une vue panoramique sur la mer de Marmara et les Îles des Princes.

Dünya Şehir Maltepe associe une architecture élégante à des équipements de grande qualité, comprenant des piscines, de vastes espaces verts paysagers et un centre commercial intégré. Grâce à sa proximité avec le métro et à une livraison prévue en 2025, ce projet constitue un excellent choix aussi bien pour les familles que pour les investisseurs.

Les 10 principaux avantages de Dünya Şehir Maltepe