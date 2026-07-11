Appartement dans un nouvel immeuble Villas Mavera 4 Gürpınar

Les Villas Mavera 4 Gürpınar offrent un cadre de vie exclusif à Beylikdüzü, à seulement quelques minutes de la mer de Marmara. Conçu spécialement pour les familles, ce projet associe luxe, confort et villas modernes aux espaces généreux.

Les Villas Mavera 4 Gürpınar s’étendent sur une superficie de 6 500 m² et comprennent 10 villas, prêtes à être occupées immédiatement et disposant de leurs titres de propriété (Tapu). Le projet propose des villas jumelées 6+2 de 375 m² ainsi que des villas individuelles 8+2 de 475 m².

Les 10 avantages des Villas Mavera 4 Gürpınar :