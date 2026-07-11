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Appartement dans un nouvel immeuble Villas Mavera 4 Gürpınar

Beylikduzu, Turquie
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ID: 38194
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beylikduzu

À propos du complexe

Les Villas Mavera 4 Gürpınar offrent un cadre de vie exclusif à Beylikdüzü, à seulement quelques minutes de la mer de Marmara. Conçu spécialement pour les familles, ce projet associe luxe, confort et villas modernes aux espaces généreux.

Les Villas Mavera 4 Gürpınar s’étendent sur une superficie de 6 500 m² et comprennent 10 villas, prêtes à être occupées immédiatement et disposant de leurs titres de propriété (Tapu). Le projet propose des villas jumelées 6+2 de 375 m² ainsi que des villas individuelles 8+2 de 475 m².

Les 10 avantages des Villas Mavera 4 Gürpınar :

  • Emplacement privilégié : à proximité de la mer de Marmara et des principaux services urbains.

  • Espaces de vie généreux : villas de 375 à 475 m².

  • Système de maison intelligente : technologies avancées pour un confort optimal.

  • Prestations exclusives : piscines privées, saunas et hammams turcs.

  • Espace fitness : salle de sport moderne au sein de la résidence.

  • Confort thermique : chauffage au sol dans toutes les villas.

  • Stationnement : parkings couverts et extérieurs.

  • Sécurité : surveillance professionnelle et sécurité 24h/24 et 7j/7.

  • Prêt sur le plan juridique : titres de propriété disponibles et éligibilité à la citoyenneté turque par investissement.

  • Emménagement immédiat : villas entièrement achevées et prêtes à être habitées.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Beylikduzu, Turquie
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Transport
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