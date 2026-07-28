Appartement dans un nouvel immeuble Seba Central

Seba Central est un projet immobilier mixte moderne situé à Kağıthane, à Istanbul, réunissant des résidences, des bureaux et des espaces commerciaux dans un concept urbain contemporain et soigneusement conçu.
Seba Central propose des appartements fonctionnels, des finitions de qualité, d'excellentes connexions de transport et une proximité avec les principaux quartiers d'affaires, les espaces verts et les promenades en bord de rivière, offrant ainsi un cadre de vie confortable et un fort potentiel d'investissement.
Les principaux avantages de Seba Central :
Emplacement privilégié à Kağıthane, sur la rive européenne d'Istanbul.
Quartier central en plein développement avec une forte demande immobilière.
Accès facile aux lignes de métro, aux autoroutes et aux principaux axes routiers.
Concept à usage mixte combinant logements, bureaux et commerces.
Architecture contemporaine réalisée par un promoteur de renom.
Agencements fonctionnels avec une optimisation intelligente de l'espace.
Proximité des principaux quartiers d'affaires de Maslak, Levent et Şişli.
À proximité des universités, des hôpitaux et des centres commerciaux.
Environnement agréable en bord de rivière avec des espaces verts et des promenades.
Fort potentiel de valorisation du capital et excellentes perspectives d'investissement.