Appartement dans un nouvel immeuble Seba Central

Seba Central est un projet immobilier mixte moderne situé à Kağıthane, à Istanbul, réunissant des résidences, des bureaux et des espaces commerciaux dans un concept urbain contemporain et soigneusement conçu.

Seba Central propose des appartements fonctionnels, des finitions de qualité, d'excellentes connexions de transport et une proximité avec les principaux quartiers d'affaires, les espaces verts et les promenades en bord de rivière, offrant ainsi un cadre de vie confortable et un fort potentiel d'investissement.

Les principaux avantages de Seba Central :