Complexe résidentiel Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey

Complexe résidentiel avec vue panoramique sur la nature et la mer. Il se compose de 25 appartements avec des aménagements différents:

Appartements avec 1 chambre - 20 unités

Appartements Duplex avec 2 chambres - 5 unités

L'acompte est de 40 % et il est possible d'acompter le montant restant avant la construction.

Emplacement et infrastructure à proximité

Avsallar est situé sur la route de l'aéroport d'Antalya, à 25 km d'Alanya. Bien qu'il ait de nombreuses possibilités de vie en milieu urbain, il est venu à l'avant-garde avec sa nature et son oxygène pur. C'est une zone écologique avec la célèbre plage Inzhekum. Les fruits, légumes et produits naturels les plus frais se trouvent dans les magasins, ainsi que sur les marchés, ouverts certains jours de la semaine. Au centre d'Avsallar il y a 5 hôpitaux et cliniques, 7 pharmacies, 4 cliniques vétérinaires et cliniques dentaires. Il existe également des succursales d'entreprises internationales de camionnage à distance de marche du projet. C'est une zone très populaire pour l'investissement ainsi que pour une vie quotidienne tranquille dans la nature.

Le projet se trouve à seulement 1 km du centre-ville d'Avsallar, à 25 km du centre-ville d'Alanya et à 2 km de la plage de Incekum. En outre, le projet est à distance de marche des chaînes de magasins tels que Migros, Carrefour, A101 et Bim.