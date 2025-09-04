Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2, au 2ème étage.

Best Home 25 est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec sa propre infrastructure, situé dans la partie centrale d'Alanya, à quelques minutes à pied de la plage de Cléopâtre et du parc.

Dans le même temps, le complexe est situé dans le centre même de l'infrastructure urbaine développée - de nombreux magasins, restaurants et cafés, clubs, etc. sont à distance de marche.

Best Home 25 - se compose d'un bloc résidentiel de 5 étages, situé dans une zone fermée avec un jardin, une piscine et sa propre infrastructure pour une vie confortable.

Également à vendre est un appartement de deux chambres (2+1) 100 m2 avec meubles et appareils électroménagers, au coût de 249 000 EUR.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Piscine pour enfants

Zone de loisirs

Barre de piscine

Lobby

Piscine intérieure

Fitness

Sauna

Jacuzzi

Aire de jeux pour enfants

Groupe électrogène

Stationnement

Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.