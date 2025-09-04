  1. Realting.com
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Alanya, Turquie
depuis
$192,375
14
ID: 27550
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2, au 2ème étage.

Best Home 25 est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec sa propre infrastructure, situé dans la partie centrale d'Alanya, à quelques minutes à pied de la plage de Cléopâtre et du parc.

Dans le même temps, le complexe est situé dans le centre même de l'infrastructure urbaine développée - de nombreux magasins, restaurants et cafés, clubs, etc. sont à distance de marche.

Best Home 25 - se compose d'un bloc résidentiel de 5 étages, situé dans une zone fermée avec un jardin, une piscine et sa propre infrastructure pour une vie confortable.

Également à vendre est un appartement de deux chambres (2+1) 100 m2 avec meubles et appareils électroménagers, au coût de 249 000 EUR.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Piscine pour enfants
  • Zone de loisirs
  • Barre de piscine
  • Lobby
  • Piscine intérieure
  • Fitness
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Aire de jeux pour enfants
  • Groupe électrogène
  • Stationnement
  • Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alanya, Turquie
depuis
$192,375
Autres complexes
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$467,574
Nous proposons des appartements avec balcon et une vue sur la forêt de Belgrade.La résidence dispose de jardins paysagers, piscines intérieures et extérieures, terrains de jeux pour enfants, étangs ornementaux, un parking, une sécurité 24h/24, un sauna et un bain turc, un studio de pilates, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Afficher tout Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Complexe résidentiel Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turquie
depuis
$180,667
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Afficher tout Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Complexe résidentiel ASIA ACIBADEM
Uskudar, Turquie
depuis
$438,077
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Do you want to have an apartment in Istanbul constructed by Moscow City and Krasnodar Stadium developer, Esta Construction? Do you want to reach Akasya and Emaar Malls within a few steps? Zorlu Center just 7 minutes? Kadıköy & Uskudar 5 minutes? Do you want to be next to Grov…
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
