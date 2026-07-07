Appartement dans un nouvel immeuble Otto Ataşehir

Otto Ataşehir est un projet mixte prêt à être occupé, situé dans le quartier d’Ataşehir. Il réunit des résidences, des bureaux et des commerces au sein d’un même bâtiment, à proximité du Centre financier d’Istanbul et des principaux services urbains.
Otto Ataşehir propose différents types d’unités avec une excellente accessibilité aux transports. Conçu pour répondre à une forte demande locative et aux besoins de la vie urbaine, il offre un revenu locatif stable ainsi qu’un fort potentiel de valorisation à long terme.
10 principaux avantages d’Otto Ataşehir
Situé à quelques minutes du Centre financier d’Istanbul, à Ataşehir.
Projet clé en main avec une construction entièrement achevée.
Concept de bâtiment à usage mixte réunissant logements, bureaux et commerces.
Large choix d’unités, allant des appartements 1+1 aux grandes résidences, ainsi que des espaces de bureaux.
À distance de marche de la future station de métro Ataşehir.
Accès direct aux autoroutes E-5 et TEM.
Entouré d’hôpitaux, de centres commerciaux, d’hôtels et de pôles d’affaires.
Conçu pour attirer les entreprises, les professionnels et les locataires d’entreprise.
Forte demande locative grâce à l’intégration des espaces résidentiels et professionnels.
Éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier.