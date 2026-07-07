Appartement dans un nouvel immeuble Otto Ataşehir

Otto Ataşehir est un projet mixte prêt à être occupé, situé dans le quartier d’Ataşehir. Il réunit des résidences, des bureaux et des commerces au sein d’un même bâtiment, à proximité du Centre financier d’Istanbul et des principaux services urbains.

Otto Ataşehir propose différents types d’unités avec une excellente accessibilité aux transports. Conçu pour répondre à une forte demande locative et aux besoins de la vie urbaine, il offre un revenu locatif stable ainsi qu’un fort potentiel de valorisation à long terme.

10 principaux avantages d’Otto Ataşehir