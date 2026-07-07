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Appartement dans un nouvel immeuble Otto Ataşehir

Atasehir, Turquie
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ID: 38174
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Atasehir

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Otto Ataşehir est un projet mixte prêt à être occupé, situé dans le quartier d’Ataşehir. Il réunit des résidences, des bureaux et des commerces au sein d’un même bâtiment, à proximité du Centre financier d’Istanbul et des principaux services urbains.

Otto Ataşehir propose différents types d’unités avec une excellente accessibilité aux transports. Conçu pour répondre à une forte demande locative et aux besoins de la vie urbaine, il offre un revenu locatif stable ainsi qu’un fort potentiel de valorisation à long terme.

10 principaux avantages d’Otto Ataşehir

  • Situé à quelques minutes du Centre financier d’Istanbul, à Ataşehir.

  • Projet clé en main avec une construction entièrement achevée.

  • Concept de bâtiment à usage mixte réunissant logements, bureaux et commerces.

  • Large choix d’unités, allant des appartements 1+1 aux grandes résidences, ainsi que des espaces de bureaux.

  • À distance de marche de la future station de métro Ataşehir.

  • Accès direct aux autoroutes E-5 et TEM.

  • Entouré d’hôpitaux, de centres commerciaux, d’hôtels et de pôles d’affaires.

  • Conçu pour attirer les entreprises, les professionnels et les locataires d’entreprise.

  • Forte demande locative grâce à l’intégration des espaces résidentiels et professionnels.

  • Éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier.

Localisation sur la carte

Atasehir, Turquie
Éducation
Soins de santé

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