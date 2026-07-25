Appartement dans un nouvel immeuble Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi est un projet résidentiel moderne situé dans la partie européenne d'Istanbul. Il s'étend sur une superficie de 23 500 m² et comprend 7 immeubles résidentiels, chacun composé de 13 étages. Le projet propose des appartements allant de 68 à 204 m², ce qui en fait un choix idéal pour les familles à la recherche de confort, d'espace et d'un cadre de vie contemporain.
Stara Tem Sultangazi bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité immédiate de l'autoroute TEM, offrant un accès rapide aux différents quartiers d'Istanbul. Le complexe dispose d'une large gamme d'équipements, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, un hammam, un sauna, de vastes espaces verts et des aires de jeux pour enfants. Ces prestations garantissent une excellente qualité de vie et font de ce projet une opportunité idéale tant pour y vivre que pour investir.
Caractéristiques du projet Stara Tem Sultangazi
Emplacement stratégique – à proximité de l'autoroute TEM, permettant un accès facile aux différentes parties d'Istanbul.
Architecture moderne – façades de haute qualité et environnement résidentiel confortable.
Infrastructures de loisirs complètes – piscine intérieure, salle de sport, hammam, sauna et bain de vapeur.
Vastes espaces verts – jardins paysagers et aires de jeux pour enfants, créant un cadre idéal pour les familles.
Parking couvert – assurant confort et sécurité aux résidents.
Système de sécurité complet – vidéosurveillance (CCTV) et sécurité 24h/24 et 7j/7.
Installations sportives – courts de tennis et terrain de basket-ball pour encourager un mode de vie actif.
Commerces sur place – boutiques et services répondant aux besoins quotidiens des résidents.
Proximité des services essentiels – à quelques minutes des centres commerciaux, des écoles et des hôpitaux.
Excellent potentiel d'investissement – son emplacement privilégié et ses infrastructures complètes en font un choix particulièrement attractif pour les investisseurs.