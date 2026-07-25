Appartement dans un nouvel immeuble Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi est un projet résidentiel moderne situé dans la partie européenne d'Istanbul. Il s'étend sur une superficie de 23 500 m² et comprend 7 immeubles résidentiels, chacun composé de 13 étages. Le projet propose des appartements allant de 68 à 204 m², ce qui en fait un choix idéal pour les familles à la recherche de confort, d'espace et d'un cadre de vie contemporain.

Stara Tem Sultangazi bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité immédiate de l'autoroute TEM, offrant un accès rapide aux différents quartiers d'Istanbul. Le complexe dispose d'une large gamme d'équipements, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, un hammam, un sauna, de vastes espaces verts et des aires de jeux pour enfants. Ces prestations garantissent une excellente qualité de vie et font de ce projet une opportunité idéale tant pour y vivre que pour investir.

Caractéristiques du projet Stara Tem Sultangazi