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Nouveaux bâtiments à vendre en Sultangazi

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Immeuble Stara Tem Sultangazi
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Immeuble Stara Tem Sultangazi
Sultangazi, Turquie
depuis
$312,000
Stara Tem Sultangazi est un projet résidentiel moderne situé dans la partie européenne d'Istanbul. Il s'étend sur une superficie de 23 500 m² et comprend 7 immeubles résidentiels, chacun composé de 13 étages. Le projet propose des appartements allant de 68 à 204 m², ce qui en fait un choix i…
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Immeuble V Yeşilada
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Immeuble V Yeşilada
Sultangazi, Turquie
depuis
$443,717
V Yeşilada est une résidence de luxe située dans le quartier de Sultangazi, à Istanbul. Le projet s’étend sur une superficie de 151 390,85 m², dont 75 % sont consacrés à de vastes espaces verts et à des jardins paysagers. Développé par İsra Holding, il propose des appartements haut de gamme …
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