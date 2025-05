Complexe résidentiel Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand

Sur le territoire du complexe résidentiel il y a 2 grandes piscines, un jardin, une aire de jeux pour enfants, un club house, un supermarché, un énorme lac de 25 000 m2, une route privée vers la plage, un bus vers / depuis l'aéroport.

Installations et équipement dans la maison

Les clients se voient offrir de nombreuses options, allant du mobilier ordinaire au choix d'ameublement haut de gamme. Plus unique encore, les propriétaires peuvent reconstruire et modifier leur intérieur, en adaptant chaque coin à leurs besoins spécifiques et à leur style. Propriété - bail et propriété libre.

Avantages

70/30 programme de location de piscine, géré par la prestigieuse marque Wyndham. Les investisseurs profitent de 70 % des revenus de location et d'un séjour gratuit de 30 jours chaque année.

Modalités de paiement:

Frais de réservation: 100 000 THB pour studio/1 chambre et 200 000 THB pour 2 chambres

Deuxième paiement: 55% du prix total dû le jour de la signature du contrat. Ce paiement doit être effectué dans un délai maximum de 14 jours à compter de la réservation initiale

Paiement final Les 45 % restants du prix total du condo doivent être payés dans les 30 jours suivant le deuxième paiement.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le parc national Sirinat est directement lié au projet, offrant aux résidents une porte d'entrée immédiate vers une beauté intacte et des paysages préservés. Situé à quelques pas de votre porte, le parc dévoile un mélange d'une forêt luxuriante, d'une plage sereine de Nai Yang et d'une abondance de faune. Nai Yang à Phuket est un joyau caché. Alors que d'autres endroits sont bondés, Nai Yang reste paisible avec de belles plages et de magnifiques couchers de soleil. C'est un mélange de confort moderne et de charme thaïlandais authentique.