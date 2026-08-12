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Maisons de ville à vendre en Phuket, Thaïlande

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Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
Rawai
3
Thep Krasatti
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58 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 234 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à l'achat une maison de ville dans la prestigieuse zone de villégiature …
$513,809
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 173 m²
Sol 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$316,555
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Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 143 m²
Nombre d'étages 2
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$341,077
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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DD CO DEDD CO DE
Maison de ville 2 chambres dans Si Sunthon, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Si Sunthon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Est un nouveau projet de villa et de maison de ville dans la prestigieuse région de Bang Tao…
$274,000
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 4
Villas modernes multi-niveaux piscine à Layan, PhuketUne collection unique de villas contemp…
$1,10M
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Maison de ville 4 chambres dans Phuket, Thaïlande
Maison de ville 4 chambres
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 541 m²
Nombre d'étages 5
Last available unit out of 10 left
$3,97M
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Maison de ville 3 chambres dans Si Sunthon, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Si Sunthon, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 159 m²
Nombre d'étages 2
Nouveau projet : prévente !Maison de ville de deux étages dans le quartier de Bang Tao. C'es…
$277,705
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 159 m²
Nombre d'étages 2
Développement résidentiel temporaire dans la prestigieuse région de Laguna de Phuket, offran…
$363,000
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Maison de ville 3 chambres dans Sakhu, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de deux étages au nord de Phuket, dans un quartier calme et verdoyant à prox…
$190,000
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Maison de ville 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 144 m²
Nombre d'étages 2
Le projet est situé au sud de l'île Phuket, dans le quartier calme de Rawai, entouré de mont…
$274,000
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Maison de ville 2 chambres dans Phuket, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 337 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est une maison de ville de deux étages dans un complexe fermé avec un accès direct …
$1,05M
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Maison de ville 2 chambres dans Phuket, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Début des ventes - le meilleur prix!Maison de ville moderne dans un nouveau complexe d'un dé…
$293,072
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Maison de ville 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelles villas familiales et maisons de ville allant de 158 à 172 m2, situé près de UWC Th…
$291,000
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Maison de ville 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 2
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$309,640
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Maison de ville dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville
Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville moderne de 74 m2 avec piscine privée, entièrement meublée et design élégant.…
$261,382
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Maison de ville dans Si Sunthon, Thaïlande
Maison de ville
Si Sunthon, Thaïlande
Maison de ville de deux étages dans le quartier de Bang Tao. C'est un format pour ceux qui c…
$275,219
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Международное агентство недвижимости Habita
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Maison de ville 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville moderne de 74 m2 avec piscine privée, entièrement meublée et design élégant.…
$271,000
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UndersunEstate
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Maison de ville 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison de ville 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Le rez-de-chaussée surplombe le parc et se trouve à quelques mètres de Nai Harn Beach - a vo…
$337,000
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Nombre d'étages 2
Le projet offre une architecture contemporaine, des piscines privées, des aménagements flexi…
$367,000
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Maison de ville 2 chambres dans Sakhu, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 448 m²
Nombre d'étages 2
Projet de boutique de 18 villas et maisons de ville avec piscines privées et infrastructure …
$321,000
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Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 262 m²
Nombre d'étages 2
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$521,830
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
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$321,300
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 159 m²
Nombre d'étages 2
Votre résidence privée avec piscine pour le prix d'un appartement au cœur de Phuket! Cette m…
$367,688
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Maison de ville 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 219 m²
Nombre d'étages 3
Kahli Terraces est une boutique exclusive de seulement 8 résidences contemporaines de trois …
$366,000
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Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 281 m²
Sol 2/2
Billets Phuket et aller-retour en cadeau !*À qui s'adresse : Idéal pour ceux qui recherchent…
$676,988
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Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 145 m²
Sol 7/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$523,901
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 176 m²
Sol 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$297,070
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
Sol 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$340,113
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Maison de ville 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 192 m²
Sol 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$325,390
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Sol 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$303,305
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
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