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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Phuket, Thaïlande

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Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
Rawai
3
Thep Krasatti
3
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6 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 143 m²
Nombre d'étages 2
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Maison de ville 2 chambres dans Phuket, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 337 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est une maison de ville de deux étages dans un complexe fermé avec un accès direct …
$1,05M
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Maison de ville 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 2
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$309,640
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Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 262 m²
Nombre d'étages 2
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$521,830
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
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$321,300
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Maison de ville 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
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$459,393
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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