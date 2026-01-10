Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Thep Krasatti
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

Thalang
3
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
Nombre d'étages 2
Près de l'école internationale UWC
$291,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Maison de ville 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Sol 3/3
Offrez des billets aller-retour pour Phuket !*Idéal pour : Idéal pour ceux qui recherchent u…
$664,570
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 352 m²
Sol 3/3
Offrez des billets aller-retour pour Phuket !*Idéal pour : Idéal pour ceux qui recherchent u…
$733,025
Laisser une demande
OneOne
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Thep Krasatti, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller