Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Phuket
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Phuket, Thaïlande

;
Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
Rawai
3
Thep Krasatti
3
Montrer plus
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 4
Villas modernes multi-niveaux piscine à Layan, PhuketUne collection unique de villas contemp…
$1,10M
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$459,393
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller