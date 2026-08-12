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Maisons de ville près du club de golf à vendre en Phuket, Thaïlande

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Maison de ville 2 chambres dans Phuket, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 337 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est une maison de ville de deux étages dans un complexe fermé avec un accès direct …
$1,05M
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UndersunEstate
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Luxe
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