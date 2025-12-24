Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Karon, Thaïlande

villas
97
113 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 66 m²
Ce complexe résidentiel de style méditerranéen est situé à quelques pas de Kata Beach, l'un …
$204,852
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Le complexe résidentiel moderne sur la côte ouest de Phuket propose des appartements élégant…
$87,981
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Situé sur une colline pittoresque à seulement 800 mètres de l'une des plus belles plages de …
$146,206
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
Sol 3/3
Découvrez un nouveau niveau de luxe dans l'un des coins les plus pittoresques de Phuket. Cet…
$1,95M
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Ce complexe résidentiel de style méditerranéen est situé à quelques pas de Kata Beach, l'un …
$93,745
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
L'appartement est situé à 900 mètres de la plage de Karon sur la côte ouest de Phuket. L'emp…
$236,332
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Le complexe résidentiel moderne sur la côte ouest de Phuket propose des appartements élégant…
$166,159
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
L'appartement est situé à seulement 300 mètres de la plage sur la côte ouest de Phuket. Karo…
$127,257
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Le complexe résidentiel moderne est situé dans la prestigieuse zone côtière de Karon. C'est …
$109,077
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 54 m²
L'appartement de 2 chambres à proximité de Karon Beach est une offre unique pour ceux qui re…
$201,128
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Cet appartement de deux chambres est une excellente offre pour ceux qui recherchent un héber…
$237,775
Maison 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 5 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Le complexe résidentiel moderne sur la côte ouest de Phuket propose des appartements élégant…
$80,746
Maison 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 3 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Les appartements situés dans le quartier de Karon à Phuket offrent des conditions idéales po…
$563,466
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Ce complexe résidentiel de style méditerranéen est situé à quelques pas de Kata Beach, l'un …
$107,836
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Ce complexe résidentiel de style méditerranéen est situé à quelques pas de Kata Beach, l'un …
$147,964
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Les appartements élégants sont situés dans l'une des zones les plus confortables et équilibr…
$137,838
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Le projet est situé dans la zone la plus confortable de la côte ouest de Phuket. L'architect…
$204,432
Villa dans Karon, Thaïlande
Villa
Karon, Thaïlande
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Exclusif ! Maison à vendre à rénover avec terrain sur la plage de Karon, Phuket!600m vers la…
$769,585
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Surface 330 m²
KAR7272 Caractéristiques de la propriété : • 2 Maisons avec piscine près des plages de Kar…
$1,06M
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 557 m²
Aperçu du projetAurora représente une nouvelle référence dans la villa haut de gamme vivant …
$3,07M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 280 m²
KAT6468 Un complexe unique situé parmi les pentes tropicales luxuriantes de Kata Beach. A q…
$896,575
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Surface 450 m²
KAT6048 A seulement 50 mètres de la mer !Il y a un endroit calme et paisible, parfait pour …
$1,70M
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
KAT21706 Découvrez une occasion unique de posséder l'une des deux dernières villas restante…
$543,408
Villa 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 5 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 5
Surface 700 m²
KAT5739 Villa moderne en couleur blanche neige. La combinaison parfaite de luxe et de confo…
$787,315
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 432 m²
KAT22627 Une villa sophistiquée et spacieuse conçue pour une vie tropicale sans soudure est…
$963,271
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 530 m²
KAR21708 Il s'agit d'un projet avec un nombre limité de villas, dont chacune est située sur…
$993,891
Villa 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 5 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 5
Surface 766 m²
Projet de villa exclusive à PhuketUn projet unique à seulement 500 mètres de Kata Beach. Seu…
$1,35M
Villa 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
KAR5433 Nouveau projet étonnant avec des villas spacieuses offre une combinaison unique d'i…
$883,721
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 350 m²
KAR6006 La villa avec mobilier élégant et décoration intérieure. Design original, combinais…
$745,539
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 524 m²
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe avec vue spectaculaire sur la mer et d…
$1,78M
Caractéristiques des propriétés en Karon, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
