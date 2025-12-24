Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Karon, Thaïlande

villas
97
17 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 66 m²
Ce complexe résidentiel de style méditerranéen est situé à quelques pas de Kata Beach, l'un …
$204,852
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Le complexe résidentiel moderne sur la côte ouest de Phuket propose des appartements élégant…
$87,981
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Situé sur une colline pittoresque à seulement 800 mètres de l'une des plus belles plages de …
$146,206
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
Sol 3/3
Découvrez un nouveau niveau de luxe dans l'un des coins les plus pittoresques de Phuket. Cet…
$1,95M
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Ce complexe résidentiel de style méditerranéen est situé à quelques pas de Kata Beach, l'un …
$93,745
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
L'appartement est situé à 900 mètres de la plage de Karon sur la côte ouest de Phuket. L'emp…
$236,332
AtlantaAtlanta
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Le complexe résidentiel moderne sur la côte ouest de Phuket propose des appartements élégant…
$166,159
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
L'appartement est situé à seulement 300 mètres de la plage sur la côte ouest de Phuket. Karo…
$127,257
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Le complexe résidentiel moderne est situé dans la prestigieuse zone côtière de Karon. C'est …
$109,077
Vienna PropertyVienna Property
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 54 m²
L'appartement de 2 chambres à proximité de Karon Beach est une offre unique pour ceux qui re…
$201,128
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Cet appartement de deux chambres est une excellente offre pour ceux qui recherchent un héber…
$237,775
Maison 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 5 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Le complexe résidentiel moderne sur la côte ouest de Phuket propose des appartements élégant…
$80,746
Maison 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 3 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Les appartements situés dans le quartier de Karon à Phuket offrent des conditions idéales po…
$563,466
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Ce complexe résidentiel de style méditerranéen est situé à quelques pas de Kata Beach, l'un …
$107,836
Maison 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Maison 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Ce complexe résidentiel de style méditerranéen est situé à quelques pas de Kata Beach, l'un …
$147,964
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Les appartements élégants sont situés dans l'une des zones les plus confortables et équilibr…
$137,838
Maison 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Maison 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Le projet est situé dans la zone la plus confortable de la côte ouest de Phuket. L'architect…
$204,432
