Maisons avec terrasse à vendre en Karon, Thaïlande

25 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Surface 330 m²
KAR7272 Caractéristiques de la propriété : • 2 Maisons avec piscine près des plages de Kar…
$1,06M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 280 m²
KAT6468 Un complexe unique situé parmi les pentes tropicales luxuriantes de Kata Beach. A q…
$896,575
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Surface 450 m²
KAT6048 A seulement 50 mètres de la mer !Il y a un endroit calme et paisible, parfait pour …
$1,70M
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
KAT21706 Découvrez une occasion unique de posséder l'une des deux dernières villas restante…
$543,408
Villa 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 5 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 5
Surface 700 m²
KAT5739 Villa moderne en couleur blanche neige. La combinaison parfaite de luxe et de confo…
$787,315
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 432 m²
KAT22627 Une villa sophistiquée et spacieuse conçue pour une vie tropicale sans soudure est…
$963,271
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 530 m²
KAR21708 Il s'agit d'un projet avec un nombre limité de villas, dont chacune est située sur…
$993,891
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 350 m²
KAR6006 La villa avec mobilier élégant et décoration intérieure. Design original, combinais…
$745,539
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 324 m²
KAT22755 Découvrez l'une des villas les plus spectaculaires de Phuket, offrant une vue inin…
$2,40M
Villa 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 5 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 5
Surface 450 m²
KAT7117 Cette superbe villa de trois niveaux offre un mélange parfait de confort, d'éléganc…
$5,79M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 660 m²
KAR22394 Cette villa avec vue sur la mer de 4 chambres apporte un style de vie raffiné au c…
$1,68M
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Surface 1 847 m²
KAR7015 Ce projet permet aux nouveaux propriétaires de maximiser l'espace. Il se compose de…
$2,89M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 513 m²
KAT22443 Nichées dans les collines pittoresques de Kata, Phuket, ces villas ultra luxueuses…
$1,98M
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 803 m²
KAT21709 Il s'agit d'un développement de 3 villas luxueuses seulement. Ils doivent être con…
$1,61M
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
KAT22549 Une collection limitée de villas modernes à flanc de colline offrant un mélange pa…
$639,493
Villa 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Surface 191 m²
KAT5097 C'est la Villa de luxe dispose d'une piscine privée à débordement positionnée pour …
$1,77M
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 446 m²
KAR2250 Une occasion rare de posséder une élégante villa à flanc de colline à une courte pr…
$2,12M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 700 m²
KAT5156 Cette villa de trois étages à Kata représente un mélange parfait de confort, d'inti…
$864,440
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 489 m²
Autres Où le luxe rencontre la perfection panoramiquePerchés sur le paysage enchanteur de P…
$2,37M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 280 m²
KAT3062 Une villa de style contemporain de 4 chambres avec piscine privée est située sur un…
$994,588
Villa 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 5 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 5
Surface 400 m²
Autres 500 mètres pour Karon Beach !Magnifique villa pour vivre au paradis. A quelques minu…
$2,19M
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Surface 320 m²
KAR5960 ENJOY SEAVIEW LUXURY VIVE PROCHAIN DE LA NATURE.Nouveau projet étonnant avec des vi…
$1,53M
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 560 m²
KAT21824 Située dans l'un des plus prestigieux domaines de villa de Phuket, cette propriété…
$2,54M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 294 m²
KAT5096 L'intérieur de cette belle villa dispose de meubles et d'accessoires beaux, qui vou…
$4,02M
Villa 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 5 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 5
Surface 1 400 m²
KAT5996 Le design de cette belle villa crée une ambiance festive. En même temps, il semble …
$2,22M
Caractéristiques des propriétés en Karon, Thaïlande

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
