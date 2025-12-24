Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Karon, Thaïlande

villas
97
20 propriétés total trouvé
Villa dans Karon, Thaïlande
Villa
Karon, Thaïlande
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Exclusif ! Maison à vendre à rénover avec terrain sur la plage de Karon, Phuket!600m vers la…
$769,585
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Surface 330 m²
KAR7272 Caractéristiques de la propriété : • 2 Maisons avec piscine près des plages de Kar…
$1,06M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 280 m²
KAT6468 Un complexe unique situé parmi les pentes tropicales luxuriantes de Kata Beach. A q…
$896,575
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Surface 450 m²
KAT6048 A seulement 50 mètres de la mer !Il y a un endroit calme et paisible, parfait pour …
$1,70M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 530 m²
KAR21708 Il s'agit d'un projet avec un nombre limité de villas, dont chacune est située sur…
$993,891
Villa 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
KAR5433 Nouveau projet étonnant avec des villas spacieuses offre une combinaison unique d'i…
$883,721
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 350 m²
KAR6006 La villa avec mobilier élégant et décoration intérieure. Design original, combinais…
$745,539
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 324 m²
KAT22755 Découvrez l'une des villas les plus spectaculaires de Phuket, offrant une vue inin…
$2,40M
Villa 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 5 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 5
Surface 450 m²
KAT7117 Cette superbe villa de trois niveaux offre un mélange parfait de confort, d'éléganc…
$5,79M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 660 m²
KAR22394 Cette villa avec vue sur la mer de 4 chambres apporte un style de vie raffiné au c…
$1,68M
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Surface 1 847 m²
KAR7015 Ce projet permet aux nouveaux propriétaires de maximiser l'espace. Il se compose de…
$2,89M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 513 m²
KAT22443 Nichées dans les collines pittoresques de Kata, Phuket, ces villas ultra luxueuses…
$1,98M
Villa 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Surface 191 m²
KAT5097 C'est la Villa de luxe dispose d'une piscine privée à débordement positionnée pour …
$1,77M
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 446 m²
KAR2250 Une occasion rare de posséder une élégante villa à flanc de colline à une courte pr…
$2,12M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 489 m²
Autres Où le luxe rencontre la perfection panoramiquePerchés sur le paysage enchanteur de P…
$2,37M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 280 m²
KAT3062 Une villa de style contemporain de 4 chambres avec piscine privée est située sur un…
$994,588
Villa 3 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 3 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 3
Surface 320 m²
KAR5960 ENJOY SEAVIEW LUXURY VIVE PROCHAIN DE LA NATURE.Nouveau projet étonnant avec des vi…
$1,53M
Villa 6 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 6 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 560 m²
KAT21824 Située dans l'un des plus prestigieux domaines de villa de Phuket, cette propriété…
$2,54M
Villa 4 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 4 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 4
Surface 294 m²
KAT5096 L'intérieur de cette belle villa dispose de meubles et d'accessoires beaux, qui vou…
$4,02M
Villa 5 chambres dans Karon, Thaïlande
Villa 5 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 5
Surface 1 400 m²
KAT5996 Le design de cette belle villa crée une ambiance festive. En même temps, il semble …
$2,22M
