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Quartier résidentiel Villa Isola

Benahavis, Espagne
depuis
$7,82M
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8
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ID: 39411
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 678322723
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

À propos du complexe

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Exclusive development located within the private and secure community of Montemayor, in Benahavís. Set on a 4,762 m² plot and with an impressive built area of 1,840 m², this contemporary residence has been designed to offer exceptional quality, comfort, and privacy. The villa features 6 bedrooms, 6 bathrooms, and 3 guest toilets, distributed across bright open spaces that seamlessly connect interior living with expansive outdoor areas. Large glass openings frame panoramic views, while premium finishes and meticulous detailing contribute to a serene and sophisticated atmosphere. A residence where architectural quality, refined comfort and a privileged natural setting come together to offer an exceptional place to live. Interior can be made in accordance with clients wishes.

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Benahavis, Espagne

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