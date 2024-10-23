  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Mijas
  4. Quartier résidentiel JARDINES DE LAS LAGUNAS II

Quartier résidentiel JARDINES DE LAS LAGUNAS II

Mijas, Espagne
depuis
$468,257
;
10
Laisser une demande
ID: 39025
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2139929505
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Mijas

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
Following the success of the first phase, Jardines de las Lagunas presents 292 homes divided into 4 blocks. This new phase features several enhancements, providing a highly optimized product in a growing area of Mijas.

Localisation sur la carte

Mijas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa Ana
Artola, Espagne
depuis
$3,98M
Quartier résidentiel Solaia
Bel Air, Espagne
depuis
$1,01M
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
San Javier, Espagne
depuis
$297,364
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Villa Nova
Benahavis, Espagne
depuis
$2,83M
Vous regardez
Quartier résidentiel JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Mijas, Espagne
depuis
$468,257
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel VILLA HORIZON Cortesín
Quartier résidentiel VILLA HORIZON Cortesín
Quartier résidentiel VILLA HORIZON Cortesín
Quartier résidentiel VILLA HORIZON Cortesín
Quartier résidentiel VILLA HORIZON Cortesín
Afficher tout Quartier résidentiel VILLA HORIZON Cortesín
Quartier résidentiel VILLA HORIZON Cortesín
Casares, Espagne
depuis
$7,39M
This development has established itself as one of the most exclusive residential destinations in Southern Europe. Its prestigious five-star resort, world-class hotel, and championship golf course have made this enclave a highly sought-after location for international buyers seeking tranquili…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Riviera Hill
Quartier résidentiel Riviera Hill
Quartier résidentiel Riviera Hill
Quartier résidentiel Riviera Hill
Quartier résidentiel Riviera Hill
Afficher tout Quartier résidentiel Riviera Hill
Quartier résidentiel Riviera Hill
Mijas, Espagne
depuis
$329,918
Located in the Riviera del Sol residential community, between Marbella and Málaga, this development offers you the tranquility of a natural setting and proximity to all the amenities you could wish for: golf, beaches, shopping centers, international schools, sports facilities, and healthcare…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa Selene Europa Golf
Quartier résidentiel Villa Selene Europa Golf
Quartier résidentiel Villa Selene Europa Golf
Quartier résidentiel Villa Selene Europa Golf
Quartier résidentiel Villa Selene Europa Golf
Afficher tout Quartier résidentiel Villa Selene Europa Golf
Quartier résidentiel Villa Selene Europa Golf
Mijas, Espagne
depuis
$2,84M
Located in the extraordinary setting of La Cala Golf in Mijas, this villa is a sophisticated residence featuring contemporary architecture where elegance, nature, and privacy blend in perfect harmony within one of the most sought-after residential enclaves on the Costa del Sol. La Cala Golf…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications