  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Manilva
  4. Quartier résidentiel Nubay

Quartier résidentiel Nubay

Manilva, Espagne
depuis
$1,51M
;
14
Laisser une demande
ID: 39242
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1936474312
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Manilva

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
New development of 2, 3 and 4 bedroom apartments, all with terraces and panoramic views of the Mediterranean Sea thanks to its privileged beachfront location. In addition, a collection of 5 luxury villas completes this real estate jewel, which stands out for its location next to a protected natural area. This exclusive complex is located in Manilva, a privileged enclave on the west coast of Malaga, where you can enjoy the enviable Mediterranean climate. Its strategic location offers excellent connections to nearby airports and a wide range of services extending from Marbella to Gibraltar. Residents will have golf courses, fine dining restaurants, modern shopping centers, marinas, hotels, hospitals and schools within easy reach. It also has spectacular communal areas, including lush gardens, a saline chlorinated infinity pool with water beds and lounge areas, as well as a children's pool. With relaxation and entertainment in mind, there is a children's play area, a gym with sea views and a modern and efficient coworking area. The spa, equipped with hammam and sauna, guarantees moments of relaxation, while 24-hour security and concierge service provide peace of mind at all times, making this a safe place to live.

Localisation sur la carte

Manilva, Espagne
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Enebros - Fase 2
Benahavis, Espagne
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel Villa Benalmádena
Benalmadena, Espagne
depuis
$2,79M
Quartier résidentiel BALCON DEL MEDITERRANEO
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Azahar Nature
San Roque, Espagne
depuis
$4,10M
Quartier résidentiel Ocean 360º
Benahavis, Espagne
depuis
$1,70M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nubay
Manilva, Espagne
depuis
$1,51M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$488,525
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Afficher tout Quartier résidentiel Isidora Living
Quartier résidentiel Isidora Living
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$716,719
This is the great opportunity for those who want it all. This magnificent development, located 5 minutes from the centre of Estepona and La Rada beach, is perfect for those who are looking for a home, for those who want a second home by the sea and of course for those who are only interested…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aby Middle
Quartier résidentiel Aby Middle
Quartier résidentiel Aby Middle
Quartier résidentiel Aby Middle
Quartier résidentiel Aby Middle
Afficher tout Quartier résidentiel Aby Middle
Quartier résidentiel Aby Middle
Estepona, Espagne
depuis
$375,424
Exclusive 2 and 3 bedroom residential located next to Estepona Golf. Consisting of 74 homes of 2 and 3 bedrooms with options of duplex penthouses and first floor apartments with garden. In addition, the complex has parking spaces and parking for buggies in the basement for golf lovers. To …
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications