  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  4. Quartier résidentiel La Finca de Jasmine

Quartier résidentiel La Finca de Jasmine

Benahavis, Espagne
depuis
$3,01M
;
19
Laisser une demande
ID: 38918
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 162378434
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Exclusive off-plan development of luxury villas with private swimming pools located in the beautiful area of Benahavis. Built on a plot of 269.000 m2, on the western side of the Costa del Sol. The first phase will comprise of 14 detached villas with 3 different configurations to choose from. The modern properties will incorporate organic and natural elements in keeping with their surroundings. It is a gated residential development with private security, featuring a clubhouse, spa, gymnasium and Mediterranean gardens as well as incredible panoramic sea views. It is located in the sought-after ‘Golden Triangle’ of Benahavis, Marbella and Estepona, home to five-star hotels and world-class golf courses. Benahavis is a haven of natural beauty just a few kilometers from the beach, set in an elevated position offering breathtaking views of the surrounding mountains and forests, all the way down to the sea. It is 7 minutes from Puerto Banús, 15 minutes from Marbella and 20 minutes from Estepona. The location offers easy access to many of the Costa del Sol's most popular destinations. Nature lovers will find nature trails to explore or a large reservoir that is home to many wildlife species. A perfect place to sit and watch the world go by.

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$710,757
Quartier résidentiel Acqua Gardens
Bel Air, Espagne
depuis
$596,811
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Denia, Espagne
depuis
$287,860
Quartier résidentiel South Sand
Estepona, Espagne
depuis
$904,432
Quartier résidentiel Urban City Horizon
Fuengirola, Espagne
depuis
$284,412
Vous regardez
Quartier résidentiel La Finca de Jasmine
Benahavis, Espagne
depuis
$3,01M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Afficher tout Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Quartier résidentiel Magna Torremolinos Fase 2
Torremolinos, Espagne
depuis
$468,712
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel The Views Residences
Quartier résidentiel The Views Residences
Quartier résidentiel The Views Residences
Quartier résidentiel The Views Residences
Quartier résidentiel The Views Residences
Afficher tout Quartier résidentiel The Views Residences
Quartier résidentiel The Views Residences
Istan, Espagne
depuis
$1,81M
Situated in the heart of the exclusive Sierra Blanca Country Club, this remarkable development of only three south-west-facing villas, The Views Residences, offers an exceptional combination of luxury, seclusion, and natural beauty. Located in a gated community, it embodies sophistication an…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Navigolf Suites
Quartier résidentiel Navigolf Suites
Quartier résidentiel Navigolf Suites
Quartier résidentiel Navigolf Suites
Quartier résidentiel Navigolf Suites
Afficher tout Quartier résidentiel Navigolf Suites
Quartier résidentiel Navigolf Suites
Mijas, Espagne
depuis
$773,602
The promotion has a total of 82 homes that will be executed in 2 phases. Phase 1 corresponds to blocks 1 to 5, with 50 units; and phase 2, to blocks 6 and 7 with 32 units. Large outdoor areas that have a pool exclusively for residents. Excellent common areas and a wide range of entertainm…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications