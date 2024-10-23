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Quartier résidentiel The Privilege

Estepona, Espagne
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ID: 39066
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 612169245
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Adresse
    Avenida Juan Carlos I, 96

À propos du complexe

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Exclusive living in the center of Estepona Living in luxury and exclusivity takes on a new meaning. A prestigious new development featuring 32 high-end apartments, located in one of the most sought-after residential areas of Estepona. Here, modern architecture, refined finishes, and a complete lifestyle concept come together, designed for those who seek only the very best on the Costa del Sol. The homes are distributed across the ground floor, multiple levels, and luxurious penthouses with rooftop solariums. Each apartment offers generous outdoor spaces, two private parking spaces, and a private storage room, while several residences feature a private swimming pool. With exclusive amenities such as a spa, gym, social club, and coworking space, this project delivers a residential experience that perfectly combines comfort, luxury, and convenience. Each home includes two parking spaces and a private storage room. The building is equipped with modern lifts and prepared for electric vehicle charging. The location is ideal for those seeking a combination of peace, comfort, and accessibility. The complex is situated in one of Estepona’s most sought-after residential areas, next to the historic center and close to the marina and the beautiful promenade. With quick access to the A-7 and AP-7, shops, sports facilities, and Málaga Airport are easily reachable.

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Estepona, Espagne
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