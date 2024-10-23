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Quartier résidentiel Ocean 11

Bel Air, Espagne
depuis
$2,90M
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ID: 39439
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 124560230
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Village
    Bel Air
  • Adresse
    Calle del Romero

À propos du complexe

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Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience. The sea will be within hand’s reach here, as well as the golf course and other perks of the New Golden Mile in Bel Air, Marbella. Delightful sunny weather all year round, beautiful sandy beaches all over the Costa del Sol, golf courses cradled by majestic mountains, fresh seafood dishes, and Mediterranean cuisine – all this is waiting for you here. Now, you can live as you have always wanted in the great Bel Air neighborhood.

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Bel Air, Espagne
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