Quartier résidentiel Sunway Residence

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New and exclusive gated community in Estepona West, offering elegant 2 and 3-bedroom apartments and luxurious penthouses.
High-quality standards and modern technology make your home environmentally friendly and energy efficient. The development offers 2 and 3-bedroom apartments as well as penthouses.
Designed by a renowned architectural studio Villarroel, this modern residential complex boasts a charming design, spacious bright terraces, and a relaxed atmosphere. With its gated community and stunning natural surroundings, is an ideal place to call home.
Each residence features exquisitely furnished kitchens, lavish bathrooms, and indulgent master en-suites. Conveniently located near a school, park, and hospital, this complex is ideal for families.
Parking spaces and storage rooms are included in the apartments’ price.
Experience unparalleled luxury living with contemporary design and natural beauty.
Features
• Gated community with 48 apartments
• Outdoor swimming pool with relaxation zone
• Apartments of 2 & 3 bedrooms and Penthouses
• Spacious private terraces
• Oversized windows
• 2 Bathrooms in every apartment
• Master en-suite bathroom
• Monetary security
Localisation sur la carte
Estepona, Espagne
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