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Quartier résidentiel Sunway Residence

Estepona, Espagne
depuis
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ID: 39251
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1393741874
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona

À propos du complexe

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New and exclusive gated community in Estepona West, offering elegant 2 and 3-bedroom apartments and luxurious penthouses. High-quality standards and modern technology make your home environmentally friendly and energy efficient. The development offers 2 and 3-bedroom apartments as well as penthouses. Designed by a renowned architectural studio Villarroel, this modern residential complex boasts a charming design, spacious bright terraces, and a relaxed atmosphere. With its gated community and stunning natural surroundings, is an ideal place to call home. Each residence features exquisitely furnished kitchens, lavish bathrooms, and indulgent master en-suites. Conveniently located near a school, park, and hospital, this complex is ideal for families. Parking spaces and storage rooms are included in the apartments’ price. Experience unparalleled luxury living with contemporary design and natural beauty. Features • Gated community with 48 apartments • Outdoor swimming pool with relaxation zone • Apartments of 2 & 3 bedrooms and Penthouses • Spacious private terraces • Oversized windows • 2 Bathrooms in every apartment • Master en-suite bathroom • Monetary security

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Estepona, Espagne
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