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Quartier résidentiel Villa Gala Selwo

Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$2,95M
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4
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ID: 39048
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 243962345
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Village
    Resinera Voladilla
  • Adresse
    Avenida de la Resina

À propos du complexe

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Located in the heart of La Resina Golf, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set within a privileged natural environment where tranquillity, privacy and quality of life become the defining elements. Surrounded by prestigious golf courses and protected green areas, La Resina Golf stands out for its exclusive atmosphere and low building density, ensuring privacy and open views. Its excellent location allows easy access within minutes to Puerto Banús, Marbella and Estepona town centre, as well as renowned beach clubs, fine dining restaurants, international schools and all the amenities required for a refined and effortless Mediterranean lifestyle. This villa sits on a plot of 1,128 m², with a total floor area of 366 m² spread over two floors, comprising 4 bedrooms and 3 bathrooms. The villa is conceived as a private retreat where architecture, landscape and light meet naturally. Spaces open towards the outdoors, allowing views, air and natural light to become part of everyday life. A home designed to enjoy time, space and tranquillity. The villa proposes a contemporary architecture organised through clear volumes and balanced proportions. The home unfolds through generous open-plan spaces where living, dining and kitchen areas connect naturally, creating a continuous sense of openness and light. Terraces become a natural extension of the interior spaces, allowing outdoor living throughout the year. Floor-to-ceiling glazing allows natural light to flow through the house while integrating views into the living experience. The result is a bright, serene and functional home where architecture and lifestyle integrate naturally.

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Resinera Voladilla, Espagne
Loisirs

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