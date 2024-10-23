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Quartier résidentiel Villa Eco-Housing

Bel Air, Espagne
depuis
$2,90M
;
13
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ID: 39356
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1387434567
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Village
    Bel Air
  • Adresse
    Calle Mejorana

À propos du complexe

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A villa divided in several luxury apartments, perfect for investors who want high rental returns. We have selected a plot located in the highly desirable Belair/Estepona area, close to the beach, amenities, and a renowned golf course. An individual villa divided into luxury apartments, featuring shared outdoor areas, a pool, and gardens; as well as interior amenities including an elevator. The semi-basement, with natural light, includes a sauna, jacuzzi, and laundry facilities—all powered by renew-able energy. The project will be delivered turnkey. In the process, the client first purchases the plot, while simultaneously signing an exclusivity construction contract with us, which includes a reservation payment. Subsequent payments are made according to the certifications issued by the site manager. If you are Looking for a hassle-free investment with high returns, we offer a smart co-housing model with guaranteed returns of 10% per year from year 1, with no concerns about tourist rental licenses.

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Bel Air, Espagne
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