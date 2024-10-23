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Villa Ispania gorod Kadis

Cadix, Espagne
depuis
$3,18M
depuis
$7,295/m²
;
9
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ID: 36569
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Baie de Cadix
  • Ville
    Cadix
  • Adresse
    Glorieta de Cortadura, 2 Residencia Militar de Accion Social de Descanso La Cortadura

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

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Vente😍

La Roca de San Diego
Villa individuelle, nouveau bâtiment.
Vendu pour 2 700 000 euros
Surface intérieure - 436 m2
Terrasse - 155 m2
Terrain - 1000 m2
4 chambres
6 salles de bains
Sauna, piscine intérieure, fenêtre au sous-sol avec vue sur la piscine.
Vue panoramique, vue mer.
À 5 minutes du port de Sotogrande
50 minutes pour l'aéroport de Malaga

Le complexe de villas La Roca de San Diego est situé à seulement 5 kilomètres de Sotogrande. Costa del Sol est une zone magnifique dans le sud de l'Espagne avec un climat merveilleux et plus de 300 jours ensoleillés par an.
C'est un paradis pour ceux qui aiment passer du temps sur la plage, faire des promenades dans les montagnes, pratiquer des sports comme le polo et le golf. Sotogrande possède également un charmant port offrant une vue panoramique sur la côte et l'Afrique.

Les villas sont situées sur une montagne donnant sur la mer Méditerranée, l'Afrique et Gibraltar. Ils sont conçus pour faire de votre maison un endroit confortable pour vivre. Une équipe technique de renommée mondiale travaille sur leur création, composée des meilleurs professionnels dans ce domaine. Chaque pièce était équipée de manière à avoir les meilleures qualités et avec l'utilisation optimale de chacun des matériaux sélectionnés.

Au rez-de-chaussée est un salon impressionnant - une salle à manger ouverte qui donne sur une cuisine moderne et entièrement équipée. Cette zone est lumineuse et spacieuse, grâce à de grandes fenêtres au plafond qui permettent la lumière pour entrer dans la chambre. Le salon se met en transition avec la terrasse et le jardin privé, créant ainsi le cadre idéal pour déguster une bière froide après une journée passée sur le terrain de golf ou cuisiner un barbecue en famille lors d'une chaude soirée d'été.

Le deuxième étage se compose de 4 chambres et 4 salles de bains, dont beaucoup offrent une vue panoramique sur la côte. Toutes les chambres ont une armoire intégrée.
Des planchers chauffants électriques sont installés dans toute la maison, qui sont alimentés par des panneaux photovoltaïques, ce qui représente une grande économie.

Le rez-de-chaussée de la maison se compose d'une piscine intérieure, sauna et toilettes. La société de construction nous donne la possibilité de personnaliser le reste de l'espace ouvert afin qu'il ait tout ce que vous voulez, comme une salle de sport, un cinéma, une salle de jeux pour vos enfants. Tout dépend de votre imagination.
Le sous-sol de la maison a l'éclairage naturel et la ventilation, donc c'est une très bonne option pour utiliser vraiment l'espace à n'importe quel usage. De plus, le prix comprend le stationnement pour deux voitures.

Nos villas sont construites par une équipe technique de renommée mondiale, qui comprend les meilleurs spécialistes de l'industrie. Chaque pièce a été conçue de manière à avoir les meilleures qualités et avec l'utilisation optimale de chacun des matériaux sélectionnés. Nous nous concentrons actuellement sur les matériaux résistants au temps, les équipements de luxe et, bien sûr, l'utilisation des énergies renouvelables pour tirer le meilleur parti des terres andalouses.

Population de marque https://maps.apple.com/?ll=36.316924,-5.260097&q=Ubicaci%C3%B3n%20 brandad&t=h

Localisation sur la carte

Cadix, Espagne
Éducation
Soins de santé
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Alimentation et boissons
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Finances
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