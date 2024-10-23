Villa Villa Spacieuse à Benalmadena Avec Vue Panoramique Sur Mer

Villa Vue Mer dans un Emplacement Prestigieux à Benalmadena

La villa se trouve dans une zone côtière à Benalmadena. Benaldamena est un espace de vie idéal situé sur la Costa del Sol, dans la partie sud de la région d'Endulus. La villa sur un plateau offre des vues précieuses à ses nouveaux résidents. Benalmadena est une célèbre attraction touristique avec des plages incomparables et toutes sortes d'activités touristiques.

Villa à vendre à Benalmadena est à proximité de toutes les commodités. La villa est située à 1,9 km de la plage, 5,9 km du parcours de golf de Torrequebrada, 21 km de l'Aéroport International de Malaga et 38 km de Marbella.

La villa dispose d'un espace de vie spacieux dans un grand jardin indépendant avec piscine. La villa offre un style de vie avantageux plein de paix tout en étant suffisamment proche de la ville pour offrir un transport facile et un accès à toutes les commodités.

La villa dispose d'une belle cuisine ouverte combinant les équipements nécessaires avec un design moderne. Le salon décloisonné comprend une salle à manger et offre un côté pratique et un design élégant. Les fenêtres accueillent de belles vues sur la mer à l'intérieur. Il y a aussi 3 chambres avec salles de bains attenantes. La villa offre beaucoup d'espace plein de lumière à travers les portes-fenêtres et un plan d'étage ouvert intelligemment conçu.

AGP-00785