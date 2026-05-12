Consulting VP Park SRL

Millions de dollars Il s'agit d'un groupe d'entreprises internationales destinées à la vente de biens immobiliers internationaux et à l'organisation de la délocalisation et/ou de l'élargissement des activités vers les pays de l'UE (Allemagne, Espagne, Portugal, Luxembourg, Grèce, Lettonie, Bulgarie, Roumanie, Italie, Chypre, Hongrie, Autriche, France, Pologne, Malte, Croatie), Arabie saoudite, Turquie, Monténégro, Albanie, Cambodge, Inde, États-Unis, pays d'Amérique latine (Argentine, Panama, Chili, Brésil, Costa Rica, Uruguay, El Salvador), Vanuatu, Hongrie, Afrique du Sud, Autriche, France, Pologne, France, Pologne, Malte, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Arabie saoudite, Qatar, Qatar, Moyen-Orient, Kazakhstan, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Indonésie, Qatar, Qatar, Kazakhstan, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar
Nous sommes un guide professionnel pour les nouveaux pays depuis plus de 3 ans. Nous fournissons un environnement sûr pour atteindre les objectifs de mobilité mondiale. Nous développons des programmes de réinstallation uniques pour la demande individuelle du client. L'approche individuelle et la transparence de la coopération sont notre credo.
Chaque pays/région dispose d'une équipe d'experts immobiliers professionnels, d'avocats, de financiers, de banquiers et de notaires.
Nous nous sommes unis dans une infrastructure mondiale pour aider les gens à passer confortablement par le processus de réinstallation dans différents pays, et les entreprises à élargir la géographie de leur influence et à entrer dans de nouveaux marchés.
Nous fournissons la sélection de biens immobiliers pour commande individuelle: vente, location.
Évaluation foncière, soutien juridique et de migration.
Organisation de la construction dans le cadre de l'ordonnance : consultation préliminaire sur les règles relatives aux transactions immobilières et recommandations relatives au choix d'un terrain pour la construction, à la recherche d'un terrain, au soutien à l'achat et à la vente / location à long terme d'un terrain, aux fins de la construction, des superficies, de l'organisation de services pour la conception de la documentation du projet et des permis de construction, du raccordement de l'objet aux communications, de la mise en service, de la conception du paysage, des services de conciergerie.
Chacun d'entre nous a sa propre géographie, des lieux littéralement adaptés à notre fréquence. C'est l'un des outils disponibles de la connaissance de soi, qui aidera une personne à se révéler pleinement seulement dans un certain point de la Terre.
Le département des astrologues professionnels calculera une carte astrologique personnelle pour vous et déterminera le meilleur endroit pour la vie, la carrière et les affaires. Il mettra en évidence les détails invisibles des événements, des intentions cachées et des plans d'autres personnes par rapport à vous, recommandera des façons potentiellement réussies de mettre en œuvre des tâches de vie, basé sur votre horoscope personnel. Plus de 5 000 clients sont consultés régulièrement avant de prendre des décisions commerciales et personnelles importantes.
Soyez sûr de votre choix d'un endroit pour une nouvelle vie sur la scène polanging! Avec nous, la réinstallation est beaucoup plus facile.