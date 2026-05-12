Consulting VP Park SRL

À propos de l'agence

Millions de dollars Il s'agit d'un groupe d'entreprises internationales destinées à la vente de biens immobiliers internationaux et à l'organisation de la délocalisation et/ou de l'élargissement des activités vers les pays de l'UE (Allemagne, Espagne, Portugal, Luxembourg, Grèce, Lettonie, Bulgarie, Roumanie, Italie, Chypre, Hongrie, Autriche, France, Pologne, Malte, Croatie), Arabie saoudite, Turquie, Monténégro, Albanie, Cambodge, Inde, États-Unis, pays d'Amérique latine (Argentine, Panama, Chili, Brésil, Costa Rica, Uruguay, El Salvador), Vanuatu, Hongrie, Afrique du Sud, Autriche, France, Pologne, France, Pologne, Malte, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Arabie saoudite, Qatar, Qatar, Moyen-Orient, Kazakhstan, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Indonésie, Qatar, Qatar, Kazakhstan, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar

Nous sommes un guide professionnel pour les nouveaux pays depuis plus de 3 ans. Nous fournissons un environnement sûr pour atteindre les objectifs de mobilité mondiale. Nous développons des programmes de réinstallation uniques pour la demande individuelle du client. L'approche individuelle et la transparence de la coopération sont notre credo.

Chaque pays/région dispose d'une équipe d'experts immobiliers professionnels, d'avocats, de financiers, de banquiers et de notaires.

Nous nous sommes unis dans une infrastructure mondiale pour aider les gens à passer confortablement par le processus de réinstallation dans différents pays, et les entreprises à élargir la géographie de leur influence et à entrer dans de nouveaux marchés.

Nous fournissons la sélection de biens immobiliers pour commande individuelle: vente, location.

Évaluation foncière, soutien juridique et de migration.

Organisation de la construction dans le cadre de l'ordonnance : consultation préliminaire sur les règles relatives aux transactions immobilières et recommandations relatives au choix d'un terrain pour la construction, à la recherche d'un terrain, au soutien à l'achat et à la vente / location à long terme d'un terrain, aux fins de la construction, des superficies, de l'organisation de services pour la conception de la documentation du projet et des permis de construction, du raccordement de l'objet aux communications, de la mise en service, de la conception du paysage, des services de conciergerie.