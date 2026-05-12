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Consulting VP Park SRL

Moldavie, Chișinău
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À propos de l'agence

Millions de dollars Il s'agit d'un groupe d'entreprises internationales destinées à la vente de biens immobiliers internationaux et à l'organisation de la délocalisation et/ou de l'élargissement des activités vers les pays de l'UE (Allemagne, Espagne, Portugal, Luxembourg, Grèce, Lettonie, Bulgarie, Roumanie, Italie, Chypre, Hongrie, Autriche, France, Pologne, Malte, Croatie), Arabie saoudite, Turquie, Monténégro, Albanie, Cambodge, Inde, États-Unis, pays d'Amérique latine (Argentine, Panama, Chili, Brésil, Costa Rica, Uruguay, El Salvador), Vanuatu, Hongrie, Afrique du Sud, Autriche, France, Pologne, France, Pologne, Malte, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Arabie saoudite, Qatar, Qatar, Moyen-Orient, Kazakhstan, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Indonésie, Qatar, Qatar, Kazakhstan, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar

Nous sommes un guide professionnel pour les nouveaux pays depuis plus de 3 ans. Nous fournissons un environnement sûr pour atteindre les objectifs de mobilité mondiale. Nous développons des programmes de réinstallation uniques pour la demande individuelle du client. L'approche individuelle et la transparence de la coopération sont notre credo.

Chaque pays/région dispose d'une équipe d'experts immobiliers professionnels, d'avocats, de financiers, de banquiers et de notaires.

Nous nous sommes unis dans une infrastructure mondiale pour aider les gens à passer confortablement par le processus de réinstallation dans différents pays, et les entreprises à élargir la géographie de leur influence et à entrer dans de nouveaux marchés.

Nous fournissons la sélection de biens immobiliers pour commande individuelle: vente, location.

Évaluation foncière, soutien juridique et de migration.

Organisation de la construction dans le cadre de l'ordonnance : consultation préliminaire sur les règles relatives aux transactions immobilières et recommandations relatives au choix d'un terrain pour la construction, à la recherche d'un terrain, au soutien à l'achat et à la vente / location à long terme d'un terrain, aux fins de la construction, des superficies, de l'organisation de services pour la conception de la documentation du projet et des permis de construction, du raccordement de l'objet aux communications, de la mise en service, de la conception du paysage, des services de conciergerie.

Prestations de service
  • sélection de biens immobiliers pour commande individuelle: vente, location;
  • Préparation des objets à la demande individuelle du client (reconstruction / équipement technique);
  • soutien aux transactions immobilières;
  • l'évaluation des biens;
  • analyse du marché du pays de relocalisation pour le compte du client, recherche marketing, certificat de culture et traditions des personnes;
  • organisation de la construction / reconstruction sous commande: consultation préliminaire sur les règles pour effectuer des transactions immobilières et des recommandations pour choisir un terrain pour la construction, la recherche d'un terrain, le soutien pour l'achat et la vente / location à long terme d'un terrain, pour la construction, les superficies, l'organisation de services pour la conception de la documentation du projet et des permis de construction, le raccordement de l'objet aux communications, la mise en service, la conception du paysage, les services de conciergerie.
  • l'organisation de la réinstallation et de l'échelonnement des entreprises (documents de voyage, visas, transfert, logement, représentant régional);
  • ouvrir une entreprise, en tenant compte des types d'activités, des objectifs, de la stratégie de développement des entreprises, de l'analyse de l'optimisation fiscale;
  • Soutien aux migrations, soutien aux programmes de résidence pour les investissements dans plus de 20 pays;
  • les documents d'autorisation pour les affaires;
  • compte bancaire;
  • enregistrement auprès des autorités fiscales et douanières;
  • assurance maladie;
  • permis de conduire;
  • adaptation de l'équipe dans le pays de réinstallation;
  • commercialisation, promotion, mise en réseau;
  • soutien aux entreprises (comptable + avocat + banquier);
  • réalisation de projets dans le pays de réinstallation;
  • l'attraction des investissements;
  • AstroCartoGraphy est une technique astrologique révolutionnaire qui montre les meilleurs points du globe, par rapport à la carte natale individuelle d'une personne, pour la plus grande divulgation possible du potentiel et du but dans tous les domaines de sa vie.

Chacun d'entre nous a sa propre géographie, des lieux littéralement adaptés à notre fréquence. C'est l'un des outils disponibles de la connaissance de soi, qui aidera une personne à se révéler pleinement seulement dans un certain point de la Terre.

Le département des astrologues professionnels calculera une carte astrologique personnelle pour vous et déterminera le meilleur endroit pour la vie, la carrière et les affaires. Il mettra en évidence les détails invisibles des événements, des intentions cachées et des plans d'autres personnes par rapport à vous, recommandera des façons potentiellement réussies de mettre en œuvre des tâches de vie, basé sur votre horoscope personnel. Plus de 5 000 clients sont consultés régulièrement avant de prendre des décisions commerciales et personnelles importantes.

Soyez sûr de votre choix d'un endroit pour une nouvelle vie sur la scène polanging! Avec nous, la réinstallation est beaucoup plus facile.

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Deuxième citoyenneté
Grenade Grenade
Citizenship by Investment Program
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Le seul programme de l'IBC des Caraïbes avec l'accès aux visas des investisseurs E-2 aux États-Unis. La Grenade offre une combinaison puissante de mobilité mondiale, d'accès aux marchés américains et de style de vie caribéen. Chaque engagement commence par une conversation confidentielle et sans obligation. Partagez vos objectifs et nous vous expliquerons comment Nous pouvons vous aider, vous et votre famille, à atteindr
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Deuxième citoyenneté en Saint-Christophe-et-Niévès
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Citoyenneté la plus ancienne et la plus stabilisée au monde grâce à un programme d'investissement qui fonctionne depuis 1984. Saint-Kitts-et-Nevis offre une voie de confiance vers la deuxième citoyenneté avec accès sans visa à 157 pays et plus.
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Deuxième citoyenneté en Antigua-et-Barbuda
Deuxième citoyenneté
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Deuxième citoyenneté en Antigua-et-Barbuda
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Antigua-et-Barbuda Le programme CBI offre l'un des moyens les plus favorables aux familles des Caraïbes pour obtenir la deuxième citoyenneté, avec des prix concurrentiels pour les familles plus grandes et un accès sans visa à 151 pays et plus. Stabilisé en 2013, le programme est entièrement autorisé par le gouvernement et reconnu à l'échelle internationale.
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Kira Razumovskaa
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