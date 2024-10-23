  1. Realting.com
  Espagne
  Velez Malaga
  Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga

Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga

Velez Malaga, Espagne
depuis
$456,765
21
ID: 27666
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    La Axarquia
  • Ville
    Velez Malaga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Villas avec vue sur la mer et terrasses spacieuses dans un emplacement prestigieux à Malaga

Lagos est un charmant hameau côtier situé à l'extrémité est de Vélez-Málaga, niché entre El Morche et Mezquitilla. Ce petit village de pêcheurs a conservé son caractère andalou traditionnel, avec ses maisons blanchies à la chaux, sa paisible promenade en bord de mer et l'historique Torre de Lagos, une tour de guet du XVIIe siècle surplombant la mer. La plage locale, Playa de Lagos, est réputée pour son sable doré et ses eaux calmes, idéales pour la baignade, le paddle surf et la détente au soleil. Avec son microclimat doux et son atmosphère paisible, Lagos offre une escapade idéale pour ceux qui recherchent l'authenticité et la sérénité au bord de la Méditerranée.

Les villas à vendre à Malaga sont situées à seulement 1 km de la plage, à 15 km du centre de Vélez-Málaga, à 44 km du centre de Malaga et à 57 km de l'aéroport international de Malaga.

Découvrez un programme résidentiel exclusif bénéficiant d'un emplacement privilégié, véritable écrin de verdure offrant une vue panoramique imprenable sur la Méditerranée. Ce nouveau projet est niché dans un environnement paisible, en pleine nature, tout en restant bien relié aux villes et aux plages environnantes. À seulement 3 minutes d'El Morche et à 15 minutes de Torrox et Torre del Mar, il allie parfaitement tranquillité et accessibilité. Conçu dans une optique de développement durable, le programme s'intègre harmonieusement à la topographie naturelle du terrain. Il comprend 45 villas jumelées, chacune orientée sud-est, sud ou sud-ouest pour un ensoleillement optimal tout au long de la journée et une vue magnifique sur la mer.

Chaque villa comprend trois chambres, de spacieuses terrasses pour profiter du climat méditerranéen, un parking privé et un accès à des espaces communs paysagers, dont une piscine commune, parfaits pour se détendre toute l'année. L'urbanisation est conçue pour offrir un maximum de confort, d'intimité et de qualité de vie, avec des espaces verts qui embellissent l'environnement et créent un cadre agréable. Une opportunité unique de vivre ou d'investir dans un cadre vraiment exceptionnel — avec vue sur la mer, conception durable et architecture qui s'intègre parfaitement dans le paysage.


AGP-00985

Localisation sur la carte

Velez Malaga, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga
Velez Malaga, Espagne
depuis
$456,765
