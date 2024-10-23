Villa Villa Économe en Énergie Dans une Zone Prestigieuse à Mijas

Villa Individuelle avec Vue sur la Ville Dans une Zone Tranquille à Mijas

La villa élégante est située à Mijas, Malaga dans la région de la Costa del Sol en Espagne. La région offre un climat merveilleux, des belles plages de sable, des beautés naturelles exclusives, des structures routières bien développées, des installations sportives comme des terrains de golf, et un intérêt croissant pour le marché de l'immobilier. Ces atouts confèrent à Mijas une grande popularité auprès des investisseurs étrangers. L'environnement cosmopolite ici laisse place à une vie quotidienne colorée.

La villa individuelle à Mijas se trouve dans une zone résidentielle du quartier Buenavista, à courte distance de l’autoroute A-7. La villa est à 4 km de la plage, 4,5 km du centre-ville de Mijas Pueblo, 9 km du centre-ville de Fuengirola, 18 km de l’aéroport de Malaga-Costa del Sol et 35 km de Marbella.

La villa à vendre à Mijas Malaga est construite sur une superficie de 700 m² qui comprend une piscine extérieure et un beau jardin. Le projet propose également des terrasses dans la villa qui offrent une vue panoramique sur la montagne.

La villa économe en énergie est équipée de matériaux de la plus haute qualité, tels qu'un système de climatisation qui fournit de l'eau chaude pour le chauffage et l'usage quotidien. La villa de 3 étages présente un concept ouvert qui réunit les intérieurs et les extérieurs. La cuisine de la villa est équipée d'électroménagers de haute qualité.

AGP-00786