Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga

Immobiliers dans un Cadre Naturel à Mijas, Malaga

Ce complexe résidentiel et golfique élégant, situé à Mijas, dans le quartier de Cerrado del Águila, est niché au cœur de collines vallonnées, à deux pas de la côte méditerranéenne. Son point fort est un parcours de golf 9 trous magnifiquement conçu, avec des plans d'eau pittoresques et une vue imprenable sur la mer et les montagnes environnantes. Le complexe offre d'excellentes installations, dont un club-house moderne, un restaurant avec vue panoramique, et bien plus. Entouré de villas et d'appartements haut de gamme, Cerrado del Águila allie tranquillité et style de vie sportif et sophistiqué au cœur de la Costa del Sol.

Cerrado del Águila est idéalement situé à Mijas Costa, offrant un accès facile aux principales destinations de la Costa del Sol. La plage la plus proche est à seulement 4 km, ce qui en fait un lieu idéal pour des escapades balnéaires rapides. L'aéroport de Malaga est à environ 27 km, offrant des liaisons internationales pratiques. Le centre historique de Malaga, avec ses musées, ses boutiques et ses attractions culturelles, se trouve à environ 33 km du complexe. Marbella, réputée pour ses boutiques haut de gamme et son port de plaisance animé, se trouve à environ 30 km à l'ouest. Cet emplacement central fait du Cerrado del Águila un pied-à-terre idéal pour profiter à la fois de la tranquillité des collines et de l'effervescence de la côte.

Ce complexe offre de superbes équipements comme un spa, un sauna ou une piscine chauffée. Il dispose également d'une salle de sport complète et d'une salle de coworking. À l'extérieur, vous trouverez un terrain de volley-ball et une superbe piscine. Des places de parking souterraines sont également disponibles.

Les immobiliers à vendre à Malaga offrent de nombreux atouts, des solariums des penthouses aux magnifiques jardins des appartements du rez-de-chaussée. L'intérieur est spacieux et bien conçu. Les cuisines sont entièrement équipées et prêtes à l'emploi. La chambre principale dispose d'une salle de bain attenante.

AGP-00987