Penthouses avec terrasse à vendre en la Marina Baixa, Espagne

5 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Finestrat, Espagne
Penthouse 1 chambre
Finestrat, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Complexe résidentiel de 21 maisons exclusives, il se compose de 8 étages et dispose d'un jar…
$529,379
Penthouse 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 316 m²
Nouveaux appartements de construction avec d’excellents espaces communs à Benidorm La me…
$931,101
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Penthouses de luxe de 3 chambres en bord de mer à Villajoyosa, près de Benidorm. Spacieux ap…
$671,494
Penthouse 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 54 m²
Appartements de luxe en attique près de la plage de Poniente à Benidorm. Appartements de lux…
$833,062
Penthouse 6 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 6 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 169 m²
Penthouse en duplex à Villajoyosa avec les meilleures vues sur la mer dans un complexe résid…
$803,075
