Vue sur la mer Penthouses à vendre en la Marina Baixa, Espagne

12 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Penthouse 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 5
Appartements de luxe dans un complexe dans un emplacement avantageux à Alfaz del Pi Alicante…
$991,020
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Garden: 56 m2, 2 terraces: 84 m2.Orientation - south.New …
$596,613
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Penthouse 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Sol 2/3
Appartements contemporains avec piscines à Finestrat Costa Blanca Situés au sein de Finestra…
$444,767
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 101 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Garden: 59 m2, 2 terraces: 76 m2.Orientation - south.New…
$676,342
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
$669,561
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 116 m2.Garden: 81 m2, 2 terraces: 109 m2.Orientation - south.Ne…
$597,698
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 104 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 104 m2.Garden: 88 m2, 2 terraces: 117 m2.Orientation - south.Ne…
$612,342
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Penthouse 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
Propriétés avec vue sur la mer dans un complexe avec piscine à Finestrat Alicante Nichés dan…
$709,845
Laisser une demande
Penthouse 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 4 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 54 m²
Appartements de luxe en attique près de la plage de Poniente à Benidorm. Appartements de lux…
$833,062
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 112 m2.Garden: 74 m2, 2 terraces: 100 m2.Orientation - south.Ne…
$634,037
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

