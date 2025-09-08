Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Jardin

Penthouses avec jardin à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Finestrat, Espagne
Penthouse 1 chambre
Finestrat, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Complexe résidentiel de 21 maisons exclusives, il se compose de 8 étages et dispose d'un jar…
$529,379
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Penthouse 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 316 m²
Nouveaux appartements de construction avec d’excellents espaces communs à Benidorm La me…
$931,101
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller