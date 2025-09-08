Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Terrain de golf

Penthouses près du club de golf à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
8 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Garden: 56 m2, 2 terraces: 84 m2.Orientation - south.New …
$596,613
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 101 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Garden: 59 m2, 2 terraces: 76 m2.Orientation - south.New…
$676,342
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
$669,561
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 116 m2.Garden: 81 m2, 2 terraces: 109 m2.Orientation - south.Ne…
$597,698
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 104 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 104 m2.Garden: 88 m2, 2 terraces: 117 m2.Orientation - south.Ne…
$612,342
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathrooms2 terraces: 100 m2, solarium: 74 m2, built area: 235 m2, useful area:…
$672,003
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 112 m2.Garden: 74 m2, 2 terraces: 100 m2.Orientation - south.Ne…
$634,037
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
