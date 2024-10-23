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Quartier résidentiel Metropolitan Homes

Dos Hermanas, Espagne
depuis
$398,177
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12
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ID: 38941
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 272908081
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Ville
    Dos Hermanas
  • Adresse
    Calle Velez Malaga

À propos du complexe

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Metropolitan Homes is a new development consisting of 35 apartmens with 1 and 2 bedroom, distributed in 2 blocks with seven-storey buildings, with a large interior courtyard, rooftop swimming pool and lounge area. The Metropolitan apartments have wide views of the city of Malaga. All the properties have a modern design with optimal layouts and high quality materials to achieve the maximum space, functionality and luminosity in each room. In addition, all homes come with a parking space and storage room included in the price.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

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Dos Hermanas, Espagne
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