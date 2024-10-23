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Quartier résidentiel EDIFICIO ESPAÑA

Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,76M
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ID: 39265
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1721207520
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Ville
    Dos Hermanas
  • Adresse
    Calle Fuengirola

À propos du complexe

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Edificio España houses 33 apartments and penthouses with the most modern equipment and the best qualities on the market. Just 350 meters from the beach, the project is a modern development designed by the prestigious A-cero Architectural Firm.

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Dos Hermanas, Espagne
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