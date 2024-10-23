  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Dos Hermanas
  4. Quartier résidentiel ISLA BELA

Quartier résidentiel ISLA BELA

Dos Hermanas, Espagne
depuis
$893,055
;
14
Laisser une demande
ID: 39564
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1589857354
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Ville
    Dos Hermanas
  • Adresse
    Calle Marbella

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Español Español
In the heart of Nueva Andalucía, Marbella, rises this residential haven where elegance and comfort come together. Homes designed with high-end materials and exclusive communal areas that reflect the true Marbella style.

Localisation sur la carte

Dos Hermanas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Limitless Resorts - Mijas Hills Fase 1
Mijas, Espagne
depuis
$1,93M
Quartier résidentiel VILLA AZAHAR Reserva Golf
Mijas, Espagne
depuis
$2,61M
Quartier résidentiel Villa Tierra
San Roque, Espagne
depuis
$5,86M
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$511,253
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$380,224
Vous regardez
Quartier résidentiel ISLA BELA
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$893,055
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Villajoyosa, Espagne
depuis
$351,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 48–115 m²
3 objets immobiliers 3
Conception unique avec construction de haute qualité et matériaux haut de gamme. Complexe résidentiel Azure Residencial est situé à quelques mètres de la plage, entouré de montagnes. Dans les parties communes il y a une piscine, de vastes jardins, une aire de jeux, une salle de sport entière…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
339,020
Apartment 3 chambres
91.0 – 115.0
574,513 – 717,288
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa Kumo
Quartier résidentiel Villa Kumo
Quartier résidentiel Villa Kumo
Quartier résidentiel Villa Kumo
Quartier résidentiel Villa Kumo
Afficher tout Quartier résidentiel Villa Kumo
Quartier résidentiel Villa Kumo
Benahavis, Espagne
depuis
$10,01M
Il y a des propriétés qui vous demandent de faire des compromis. Ce n'est pas l'un d'eux. Situé dans l'enclave gardée d'El Herrojo à La Quinta, c'est une maison qui a été conçue en supposant que vous avez déjà tout vu. L'architecture prend une décision singulière et s'y engage pleinement: p…
Agence
Muse
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$6,22M
L'année de construction 2028
Appartements de luxe en bord de mer à proximité des commodités à Malaga Malaga est la ville de la Costa del Sol. Elle est bien connue pour ses plages, son patrimoine historique et culturel et sa vie active. Malaga n'est pas seulement une porte d'entrée vers la Costa del Sol, mais aussi une v…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications