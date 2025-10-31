  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Imeni Sverdlova

Nouveaux bâtiments à vendre en Imeni Sverdlova

maisons
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Afficher tout Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Russie
depuis
$207,693
Negorod Zanevsky est une alternative confortable et humaine aux complexes résidentiels dans le sud-ouest de Saint-Pétersbourg. Le complexe résidentiel "Negorod Zanevsky" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 12 km du pont Big Obukhovski."Negorod Zanevsky" est c…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Afficher tout Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Russie
depuis
$255,292
Negorod Zanevsky est une alternative confortable et humaine aux complexes résidentiels dans le sud-ouest de Saint-Pétersbourg. Le complexe résidentiel "Negorod Zanevsky" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 12 km du pont Big Obukhovski."Negorod Zanevsky" est c…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller