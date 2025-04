Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …