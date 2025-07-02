  1. Realting.com
Complexe résidentiel Nowoczesny projekt mieszkaniowy Poznan

Poznan, Pologne
$157,321
Complexe résidentiel Nowoczesny projekt mieszkaniowy Poznan
1
ID: 32749
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Grande-Pologne
  • Ville
    Poznan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

Localisation sur la carte

Poznan, Pologne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
