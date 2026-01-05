Zaitseva Estates

À propos de l'agence

Natalia Zaitseva

Experte en immobilier et investissement en Pologne

J’interviens là où l’immobilier dépasse la notion de simple bien pour devenir un outil stratégique — de croissance, de stabilité et de protection patrimoniale.

Mon marché principal est Poznań, une ville dynamique à l’économie solide et au marché immobilier équilibré.

J’accompagne des investisseurs, acquéreurs et locataires internationaux à chaque étape :

analyse, sélection, négociation, sécurité juridique et gestion du bien.

Avec plus de 25 ans d’expérience — dont 10 en Pologne — je combine expertise juridique, licence professionnelle et connaissance approfondie du marché.

Je travaille selon un modèle de conseil privé, avec une équipe spécialisée : analystes, juristes, conseillers en financement, designers et gestionnaires.

Je suis également fondatrice et directrice d’Etalon Estate Group à Poznań, ce qui permet à mes clients de bénéficier d’opportunités privilégiées et d’un accès direct à des offres vérifiées.