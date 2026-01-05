  1. Realting.com
Zaitseva Estates

Pologne, Poznan
Agence immobilière
2018
7 années 4 mois
Русский, Polski
zaitsevaestates.com/ru
À propos de l'agence

Natalia Zaitseva

Experte en immobilier et investissement en Pologne

J’interviens là où l’immobilier dépasse la notion de simple bien pour devenir un outil stratégique — de croissance, de stabilité et de protection patrimoniale.

Mon marché principal est Poznań, une ville dynamique à l’économie solide et au marché immobilier équilibré.

J’accompagne des investisseurs, acquéreurs et locataires internationaux à chaque étape :
analyse, sélection, négociation, sécurité juridique et gestion du bien.

Avec plus de 25 ans d’expérience — dont 10 en Pologne — je combine expertise juridique, licence professionnelle et connaissance approfondie du marché.

Je travaille selon un modèle de conseil privé, avec une équipe spécialisée : analystes, juristes, conseillers en financement, designers et gestionnaires.

Je suis également fondatrice et directrice d’Etalon Estate Group à Poznań, ce qui permet à mes clients de bénéficier d’opportunités privilégiées et d’un accès direct à des offres vérifiées.

Prestations de service
  • Vente de biens immobiliers commerciaux et résidentiels en Pologne et au sud de Chypre. Objets des bases de données immobilières fermées et publiques
  • Le meilleur immobilier des plus grands promoteurs des pays ci-dessus. Plus de 3000 offres.
  • Prêts hypothécaires
  • Location immobilière en Pologne et Chypre avec un soutien et une adaptation complets
  • Nous nous spécialisons dans l'immobilier de resort de n'importe quel segment, y compris la classe premium
  • Aide à l'obtention d'un permis de séjour en Pologne, de résidence permanente à Chypre et d'un visa d'investisseur en Grèce.
  • Biens d'investissement avec calculs de rentabilité
  • L'immigration des entreprises. Adaptation des entreprises
  • Service après-vente. Gestion du matériel
Mes partenaires
3 développeurs 2 agences 1 agent
Nouveaux bâtiments
17 nouveaux bâtiments
TOP TOP
Complexe résidentiel Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Poznan, Pologne
depuis
$123,611
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Un élégant bâtiment en cascade avec une architecture moderne abritera seulement 118 appartements, assurant l'intimité, le confort et une atmosphère urbaine exclusive.L'offre comprend à la fois des studios de 25 m2 et des appartements spacieux jusqu'à 120 m2, y compris des unités avec terrass…
Zaitseva Estates
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Pologne
depuis
$116,483
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Zaitseva Estates
Village de chalets Homes in Radzewo
Radzewo, Pologne
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Zaitseva Estates
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Pologne
depuis
$127,721
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Zaitseva Estates
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Poznan, Pologne
depuis
$118,178
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Vous cherchez l'endroit idéal pour vivre ou investir? Une occasion incroyable vous attend à l'intersection des rues Yanicki et Dombrowski dans le prestigieux quartier Poznan-Jerzyce. Le projet a été créé avec souci pour le confort des résidents, offrant une ville autosuffisante dans la ville…
Zaitseva Estates
